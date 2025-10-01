BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Javier Cuasante, responsable de Dinamismo Empresarial, y Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, en la presentación de foroBurgos. Fundación Caja de Burgos

Más de 400 asistentes en foroBurgos para abordar el liderazgo consciente en tiempos de cambio

El encuentro se celebrará este jueves, 2 de octubre, en Cultural Cordón, y contará con la participación de Laura Rojas-Marcos, psicóloga experta en liderazgo y bienestar, y Daniel Lacalle, doctor en economía y asesor internacional

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:11

﻿La Fundación Caja de Burgos celebrará este jueves, 2 de octubre, una nueva edición de foroBurgos, en el Cultural Cordón. Bajo el lema 'Liderazgo consciente: mente y negocio en tiempos de transformación', el encuentro pondrá el foco en la salud mental en el ámbito empresarial, la coyuntura económica global y el papel de los líderes a la hora de impulsar la sostenibilidad y el rendimiento de sus organizaciones en un contexto cambiante.

El evento, que podrá seguirse también en formato streaming, contará con ponentes de referencia en los ámbitos de la psicología, la economía y la empresa. La psicóloga clínica y escritora Laura Rojas-Marcos ofrecerá la conferencia 'Cuidar la mente para cuidar del negocio', en la que presentará herramientas prácticas para gestionar el estrés y proteger la salud mental en entornos profesionales, un aspecto cada vez más relevante en escenarios de incertidumbre económica y organizativa.

El programa incluye también la intervención de Ginés Clemente, presidente ejecutivo de Aciturri y de la Fundación Caja de Burgos. Bajo el título 'Liderazgo humano en tiempos de incertidumbre»', abordará cuestiones como el cuidado de los equipos en entornos industriales, la diversidad y la inclusión en sectores tradicionalmente homogéneos, o el papel del liderazgo ético y la innovación en la competitividad empresarial.

Por su parte, el doctor en economía y asesor internacional Daniel Lacalle intervendrá con la conferencia 'Claves económicas para navegar la incertidumbre», en la que analizará las tendencias económicas globales y sus implicaciones para las empresas. Reconocido por su enfoque claro y práctico, Lacalle es considerado una de las voces más influyentes en el análisis económico en España.

Programa

Jueves 2 de octubre, en Cultural Cordón

16:00 horas. Apertura de puertas

16:30 horas. Apertura del acto

16.45 horas. Laura Rojas-Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la salud, psicoterapeuta, investigadora, conferenciante y escritora pronunciará la conferencia 'Cuidar la mente para cuidar del negocio'

17.30 horas, Ginés Clemente, Presidente ejecutivo de Aciturri y presidente de Fundación Caja de Burgos hablará de 'Liderazgo humano en tiempos de incertidumbre'.

18.00Pausa-café y espacio para networking

18:45 horas, Daniel Lacalle, Doctor en economía, asesor internacional y profesor de economía global en IE Business School y director de inversiones en Tressis gestión, impartirá la charla 'Claves económicas para navegar la incertidumbre'.

19.45 horas, la clausura correrá a cargo de Rafael Barbero, Director General de la Fundación Caja de Burgos.

20.00 horas, Cóctel y espacio para networking, en el patio de la Casa del Cordón.

burgosconecta Más de 400 asistentes en foroBurgos para abordar el liderazgo consciente en tiempos de cambio

