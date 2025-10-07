BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre
Lluvias en Ibiza el pasado 30 de septiembre. EP

Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias muy fuertes» en el este de la península

Los primeros chubascos se esperan a última hora de este miércoles en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, extendiéndose a Cataluña, Baleares, Murcia y Andalucía

C. P. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:49

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este martes un aviso por «lluvias muy fuertes y persistentes» que afectará desde última hora del miércoles hasta al menos el domingo al tercio este peninsular y Baleares. Estas lluvias darán lugar a la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada y la primera dana a la que se le asigna un nombre, lo que hasta ahora estaba reservado a las borrascas de alto impacto.

A priori, la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, sobre todo las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. De acuerdo con el aviso, los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

El organismo estatal ha explicado que una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará este miércoles por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, lo que dará lugar a la dana Alice, con precipitaciones muy fuertes y persistentes que afectarán sobre todo al tercio este peninsular y Baleares. y durarán «varios días».

Los primeros chubascos se esperan a última hora de este miércoles en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana y que estos se extenderán desde primera hora del jueves a zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana. A lo largo de esta jornada, avanzarán hacia Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y Sistema Central. Según el aviso, se prevé que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte. En este último caso, hay más posibilidades de que sea así en el entorno del cabo de la Nao, en el litoral de Alicante.

El viernes, los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión y quedarán reducidos al sudeste peninsular. Sin embargo, no se descarta que alcancen el resto de Alborán y Baleares. En esta jornada, hay más probabilidades de que estas lluvias lleguen a una intensidad localmente muy fuerte en los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos.

Durante el fin de semana, la agencia espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos así como los vientos húmedos en superficie y ya el domingo perderán intensidad. En estos dos días, los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro y podrán alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares.

El organismo estatal ha incidido en que existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada. Por ello, recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos
  2. 2 Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos
  3. 3 Un aparatoso accidente entre tres camiones obliga a cortar un carril de la AP-1 en Burgos
  4. 4 Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos
  5. 5 Una colisión entre dos turismos deja tres heridos, uno de ellos atrapado, en Burgos
  6. 6 La comarca de Burgos que se movilizará para frenar la instalación de cinco plantas de biogás
  7. 7 Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos
  8. 8 Derribarán el viejo lavadero de autobuses urbanos de Burgos antes de final de año
  9. 9 Los dos jóvenes influencers de Burgos que viajan hasta China en furgoneta camperizada
  10. 10 Evacúan en helicóptero a un trabajador tras un accidente en un parque fotovoltaico de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias muy fuertes» en el este de la península

Aemet lanza un aviso especial por &#039;Alice&#039;, la dana que dejará «lluvias muy fuertes» en el este de la península