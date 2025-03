Archivada la querella contra Lalachus y Broncano por la imagen del Sagrado Corazón en las campanadas

El juzgado número de Instrucción 4 de Madrid ha sobreseído de manera provisional la querella que la asociación ultraconservadora HazteOir presentó contra David Broncano, Laura Yustres 'Lalachus' y José Pablo López Sánchez , presidente de Radiotelevisión Española, por la exhibición durante las campanadas de una estampita del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de la vaquilla del Grand Prix. El juez entiende que no ofendieron los sentimientos religiosos de los católicos y recuerda: «La sátira y el recurso a lo irreverente han sido en no pocas ocasiones un recurso artístico para hacer crítica social».

El magistrado insiste en la idea de la sátira pues el gag tenía «una intención claramente humorística sin que en ningún momento en el diálogo entre los presentadores se haga ninguna mención religiosa, como tampoco aparece la imagen de Jesucristo en el pecho del toro sino solo un corazón y rayos de luz».

La polémica comenzó en las mismas uvas en las redes sociales, después de que 'Lalachus' mostrara la polémica imagen. «Yo siempre llevo encima mi estampita de la vaquilla del Grand Prix. Es la mejor», dijo la presentadora. «Hemos crecido todos viendo el 'Grand Prix'. Lo importante es que la televisión, la pública en este caso más que ninguna porque ha hecho que toda la familia esté alrededor de la tele gozando fuerte y además, tú, yo y mucha gente estamos hechos de cachitos de tele», continuó diciendo al tiempo que mostraba la estampita a la cámara.

Hazte Oír consideró que este gesto resultaba una ofensa para los creyentes y que vulneraba el artículo 525 del Código Penal, que castiga a quienes ataquen «los sentimientos de los miembros de una confesión religiosas», tanto «de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento», haciendo «escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias» o que «vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican». La asociación ultracatólica señalaba que «resulta evidente para cualquier espectador que estamos ante una burla de la clásica imagen del Sagrado Corazón de Jesús, habiéndose sustituido el rostro de Cristo por el de un animal con un claro afán de mofa y escarnio». Además, destacaba que «nos encontramos ante un insulto absolutamente gratuito».

«Contexto»

Sin embargo, el juez Marcelino Sexmero no considera que la conducta de los presentadores fuera ni mucho menos ofensiva. «La figura de Jesucristo no aparece en la estampita exhibida, sino solo un corazón similar a la imagen religiosa, sin ninguna mención religiosa en el diálogo entre los dos presentadores», recuerda el instructor, quien además incide en que hay que entender el gesto dentro del ambiente festivo de fin de año.

«Es relevante el contexto en el que se exteriorizó la conducta denunciada», insiste la resolución. «Se trata de la emisión de un programa de entretenimiento, desvinculado de cualquier práctica religiosa, pues aunque la Nochevieja se encuentra dentro del periodo navideño, es una festividad desprovista actualmente de contenido religioso y con una finalidad evidentemente lúdica», apunta Sexmero, quien zanja que tanto Broncano como 'Lalachus' no se dirigían a los fieles católicos, sino a un público general, y que el programa tenía un tono «paródico y satírico».

Zanja el juez que «el gag en cuestión se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión, pues fue emitido en el marco de un programa de fin de año el 1 de enero de 2025, en un tono humorístico en el que los dos denunciados, Broncano y la llamada Lalachus, eran los comunicadores o presentadores».

Así las cosas, el magistrado Sexmero entiende que no se cumplen ninguno de los dos elementos que conforman el artículo 525 del Código Penal al que apelaba Hazte Oír. Porque, por una parte, «la intención de los mismos denunciados no puede afirmarse que sea el de herir o menoscabar» sentimientos religiosos, y para llegar a esa conclusión no es necesario que declaren como investigados. Y por otra, no hay actos de vejación directos sobre las personas que profesan una determinada religión.

