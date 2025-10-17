Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, revela que el educador está siendo hostigado en redes tras estallar el escándalo

Iñigo Fernández de Lucio Viernes, 17 de octubre 2025, 12:08

La Ertzaintza ha recibido ya 21 denuncias de familias que creen que se ha vulnerado los derechos de sus hijos en el polémico campamento que la asociación Sarrea lleva organizando desde hace décadas en el municipio alavés de Bernedo. Son demandas por supuestos delitos contra la libertad sexual de menores de edad. Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Seguridad. Las comparecencias públicas de Bingen Zupiria se han convertido en las últimas semanas en la forma de saber que, poco a poco, el caso engorda con cada vez más familias acudiendo a las comisarías.

En las denuncias se recogen presuntos delitos por exhibicionismo y coacciones contra los monitores de Sarrea, aunque hay testimonios que también alertan sobre posibles agresiones sexuales. La primera demanda interpuesta en agosto ya recoge un caso de este tipo en el que estarían supuestamente implicados dos chavales que coincidieron en el udaleku.

En todas las demandas, desveladas por EL CORREO, se relatan situaciones similares que han generado «alteración emocional» a varios críos. Por ejemplo, que a una niña se le impidió ducharse con bikini, que otro vio a dos adultos manteniendo relaciones sexuales «en una garita al lado del frontón» de Bernedo, que durante una representación teatral dos monitoras «se envolvieron los genitales con film transparente permaneciendo unidas una contra la otra», que otras dos educadoras «se quitaron la ropa y realizaron bailes de carácter sexual delante de los críos», que otras «se desnudaban en público por el pueblo siendo vistas por los vecinos».

La asociación Sarrea ha defendido su campamento como forma de «normalizar todos los cuerpos» y sus integrantes han asegurado sentirse «linchados», sobre todo por su modelo de duchas mixtas. Basándose en los valores «transfeministas», aseguran querer crear «lugares seguros para todos los cuerpos» y trabajar «la convivencia, la autonomía y los cuidados». «En nuestra sociedad los baños y las duchas son una herramienta para dividir desde una lógica binaria y de género», señalan.

«Mucha basura»

En una entrevista televisiva, Zupiria ha anunciado este viernes que la cuenta de denuncias recibidas por la Ertzaintza asciende ya a 21, aunque también hay una persona, supuestamente un monitor, que ha presentado una demanda por el acoso recibido en redes sociales. «Ha habido mucha basura en redes», ha señalado Zupiria. «Se ha manchado el nombre de muchas personas de forma salvaje», ha indicado.

Además de la vía judicial, el Gobierno vasco también analiza el caso por la vía administrativa. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, reconoció que «los menores nunca tuvieron que vivir las cosas graves que parece que vivieron» en el campamento.

Y aseguró que la asociación Sarrea nunca solicitó permisos para celebrar las colonias. «Era una actividad clandestina y eso impide su trazabilidad, es un hecho grave y si hay una responsabilidad será exclusivamente de ellos», dijo. Las instituciones vascas han constituido una mesa de trabajo para estudiar qué ha fallado y qué protocolos deben instaurarse en el futuro para que no se repitan episodios similares.