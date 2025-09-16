Autismo Burgos acoge la reunión final del proyecto europeo PASS4AUTISM La inciativa busca desarrollar herramientas digitales basadas en Inteligencia Artificial para apoyar el desarrollo de habilidades sociales en personas con autismo

Autismo Burgos acoge durante estos días la última reunión del proyecto europeo PASS4AUTISM, una iniciativa financiada por el programa Erasmus+ de la Unión Europea que busca desarrollar herramientas digitales basadas en Inteligencia Artificial (IA) para apoyar el desarrollo de habilidades sociales en personas con autismo.

El encuentro, que se celebra los días 16 y 17 de septiembre, cuenta con la participación de los cinco socios del consorcio procedentes de cuatro países europeos: Autismo Burgos (España), como coordinador del proyecto; University of Peloponnese – ESDALAB (Grecia), socio tecnológico; Controvento (Italia), cooperativa social; Child and Adolescent Center (Grecia), centro de salud mental; y AVN Innovative Technology Solutions Ltd (Chipre), empresa tecnológica.

Entre los principales resultados de este proyecto, iniciado a finales de 2023, se encuentra una plataforma interactiva que permite la creación semiautomática de historias visuales y sociales para entrenar habilidades sociales en personas con autismo. También se ha desarrollado un curso online dirigido a profesionales y familias sobre el uso de estas historias, y un foro europeo que servirá como red de apoyo para familias.

Recientemente, se completó una evaluación de satisfacción con más de 120 familias y terapeutas en España, Grecia e Italia, cuyos resultados muestran una alta aceptación de las herramientas desarrolladas. El proyecto ha sido presentado además en espacios internacionales, como la eTwinning Conference 2024 y el Innovent Forum 2025 en Grecia, donde recibió una excelente acogida.

Durante estas jornadas en Burgos, los socios europeos preparan los Multiplier Events, encuentros de difusión que se celebrarán en cada país antes de la finalización del proyecto. Además, están visitando distintos servicios de Autismo Burgos, como el Centro de Día y el Colegio El Alba, para conocer de primera mano la labor que desarrolla la entidad.

PASS4AUTISM (2023-2025) representa un paso importante hacia la creación de nuevos recursos tecnológicos y comunitarios que promuevan la inclusión, la autonomía y el bienestar de las personas con autismo y sus familias.