El CENIEH publica el mayor conjunto de datos abierto sobre dientes de leche en España Este nuevo recurso que consiste en una base de datos con 712 medidas pertenecientes a 52 niños y niñas, procedentes de la Colección Ratón Pérez

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ha publicado en la revista 'Data in Brief' un valioso conjunto de datos con 712 medidas de dientes de leche pertenecientes a 52 niños y niñas españoles procedentes de la reconocida Colección Ratón Pérez. Gracias a esta iniciativa pionera de ciencia ciudadana, España dispone hoy de uno de los recursos más amplios y rigurosos del mundo para el estudio de la dentición infantil moderna.

El trabajo, liderado por Marina Martínez de Pinillos junto con Chitina Moreno-Torres y Leslea J. Hlusko, constituye la primera colección de referencia abierta que ofrece medidas dentales en bruto (raw data) de dentición decidua actual cuyos donantes han aportado documentación biográfica detallada, recopilada bajo estrictos criterios éticos.

La base de datos, disponible de manera gratuita en el repositorio Zenodo, incluye dimensiones mesiodistales y bucolinguales, así como los índices y áreas de las coronas de incisivos, caninos y molares temporales. «Todas las mediciones se han realizado siguiendo protocolos odontométricos estandarizados, garantizando la precisión de los datos y su comparabilidad con otras muestras tanto modernas como fósiles», explica Martínez de Pinillos.

Recurso único para múltiples disciplinas

Creada en 2014, la Colección Ratón Pérez reúne en la actualidad más de 5.000 piezas dentales temporales procedentes de donaciones, en las que han jugado un papel fundamental la sociedad burgalesa, altamente implicada en este proyecto. La colección cuenta con la aprobación de la Comisión de Bioética de la Universidad de Burgos y garantiza la anonimización completa de los datos.

La Colección es importante por la información contextual que acompaña a cada pieza, como la edad, el sexo, la dieta, el periodo gestacional o la procedencia geográfica de los donantes. «La combinación de amplitud y calidad la convierte en un referente indispensable para investigaciones sobre antropología, evolución humana, odontopediatría, ciencias forenses, bioarqueología y biomedicina, aportando una base de comparación robusta y actualizada para estudios sobre la población infantil», subraya Martínez de Pinillos.

En antropología y evolución humana, sirve como referencia imprescindible para comparar dientes fósiles y estudiar los patrones evolutivos del género Homo. En odontopediatría, permite establecer estándares actuales del tamaño dental infantil y detectar posibles anomalías en el desarrollo. En ciencias forenses, contribuye a mejorar la estimación de edad y la identificación de individuos subadultos. En bioarqueología y biomedicina, proporciona un marco comparativo robusto y gestionado de manera ética para el análisis de poblaciones pasadas y actuales.