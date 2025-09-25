La Universidad de Burgos y el CENIEH acercan la ciencia a la sociedad La Noche Europea de los Investigadores ofrece este viernes, 26 de septiembre, más de veinte propuestas para dar a conocer el ámbito científico y de investigación

La XVI Noche Europea de los Investigadores en Burgos que se celebra este viernes, 26 de septiembre, en tres ubicaciones: La Estación de la Ciencia y la Tecnología, el CENIEH y la localidad de Villasur de Herreros, en las que se espera una asistencia de un millar de personas.

«Acercar la ciencia y a quienes la hacen posible y mostrar el valor de la investigación y evidenciar su impacto en nuestra vida cotidiana», es el claro objetivo que Jordi Rovira Carballido, delegado del Rector para la Divulgación y Cultura Investigadora de la Universidad de Burgos, ha señalado para esta iniciativa, en la que participan una veintena de investigadores de la UBU que forman parte de alguno de los 47 proyectos europeos de investigación que la institución desarrolla en la actualidad, de los que casi una cuarta parte están liderados por la propia Universidad. Esta labor investigadora supone más de 12 millones de euros del presupuesto general de la UBU y también «un importante elemento de internacionalización, tanto para la Universidad como para la propia ciudad de Burgos», ha destacado Rovira.

La Estación de la Ciencia y la Tecnología acogerá mañana, de 17 a 21 horas, actividades gratuitas y para todos los públicos en diversos formatos, desde exposiciones y conferencias a scape rooms o talleres colaborativos, «que combinan el rigor científico con la participación, los juegos y la creatividad», como ha apuntado la responsable de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, Isabel Soto Muñoz. De este modo se podrá disfrutar del espacio divulgativo 'El poder del hidrógeno'; la actividad de participación ciudadana 'Innova Mural', en la que la ciudadanía podrá plasmar cómo ve la ciudad del mañana; una exposición y conferencia sobre la visita de Einstein a España y su contribución al cambio de la percepción de la ciencia en el país; o un taller familiar sobre finanzas, «en el que se trasladarán conceptos tanto económicos como tecnológicos a la vida cotidiana», explica Soto. También se podrá visitar la exposición 'Geolodía, 20 años acercando la geología la sociedad', que recoge el trabajo que divulgación que se realiza desde la Sociedad Geológica de España para dar a conocer esta disciplina que, pese a ser desconocida para el gran público, «es una ciencia clave para la comprensión de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual, como la emergencia climática, desastres naturales, la transición ecológica o el acceso a materias primas críticas de gran valor geopolítico», asegura la geocronóloga del CENIEH, Davinia Moreno.

En el caso del CENIEH, su programa incluye, desde la 18 horas, una nueva edición de la campaña de recogida de dientes para la investigación, con la que se pretende llegar a las 6.000 piezas recolectadas, así como visitas a los Laboratorios de Microscopía y Microtomografía Computarizada y de Anatomía Comparada. Además, y como novedad en este año, se llevará a cabo una cata de miel ya que, como ha puntualizado la responsable de la Unidad de Cultura Científica e Innovación del CENIEH, Chitina Moreno-Torres, «no sólo nos dedicamos a la ciencia del pasado, también nos dedicamos a apoyar a otras investigaciones y empresas para el avance del conocimiento en cualquier momento: pasado, presente o futuro», realizando, entre otras tareas, controles de calidad.

La Noche Europea de la Investigadores, en cuya presentación celebrada esta mañana se ha contado con Interpretación en Lengua de Signos gracias a la colaboración de ARANSBUR, estará también presente en la provincia en la localidad de Villasur de Herreros, donde se celebrará el cuentacuentos 'Historias o prehistorias de sapiens y neandertales', una conferencia sobre la Trinchera del Ferrocarril de Atapuerca y la visita guiada a su ermita, en la que se ubica un pequeño museo que contiene una maqueta de la sierra de Atapuerca.

Esta iniciativa es un evento público anual impulsado por la Comisión Europea que busca acercar a los científicos a la sociedad, y que en Burgos se organiza en el CENIEH y la Universidad de Burgos por la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ayuntamiento de Burgos.