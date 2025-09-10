El Congreso convalida la ampliación de los permisos parentales con la única abstención de Vox El ministro de Derechos Sociales se compromete a «seguir trabajando» para que al final de la legislatura haya 20 semanas de permisos retribuidos

R. C. Madrid Martes, 9 de septiembre 2025 | Actualizado 10/09/2025 00:06h.

El Pleno del Congreso ha convalidado este martes con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención de Vox, el Real Decreto Ley aprobado el 29 de julio por el Consejo de Ministros para ampliar los permisos de nacimiento a 17 semanas y añadir 2 semanas de permisos retribuidos para cuidados. Asimismo, los grupos parlamentarios han acordado por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley a fin de poder introducir algunas modificaciones que mejoren su puesta en marcha.

El texto legislativo que ha recibido luz verde establece la ampliación en «tres semanas», hasta un total de 19 (aparte de las tres de lactancia, que sumarían 22), de los permisos retribuidos por paternidad y cuidados. En concreto, son 17 semanas de permiso por nacimiento, que los progenitores podrán disfrutar durante los 12 primeros meses del bebé, y otras dos semanas adicionales retribuidas para cuidado del menor, a partir del primer año de vida y hasta que el niño cumpla 8 años.

Estos permisos tienen, además, la misma validez para casos de adopción, acogimiento familiar o guarda, y se suman al permiso de lactancia, que sigue siendo de 3 semanas. En el caso de las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, se amplía a 32 semanas el permiso por nacimiento y cuidados (28 semanas de permiso por nacimiento durante el primer año de vida del bebé y 4 semanas de permiso retribuido por cuidados a partir del primer año y en sus primeros 8 años de vida).

Casi un millón de beneficiados este año

A las dos semanas adicionales por cuidado (4 en el caso de las monoparentales) podrán acogerse también de forma retroactiva aquellas familias que tuvieron un bebé después del 2 de agosto de 2024. Desde el Gobierno sostienen, según Europa Press, que con esta medida dan cumplimiento a la directiva europea y zanjan un expediente sancionador que pesaba sobre España obligándola a pagar a Europa una multa de más de 9.000 euros diarios desde agosto de 2024.

Durante el debate parlamentario de este martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que con esta ampliación España se coloca «a la vanguardia de Europa» y ha señalado que este avance beneficiará este año «a casi un millón de personas». Por su parte, ya en los pasillos del Congreso, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha comprometido a «seguir trabajando» para que al final de la legislatura haya 20 semanas de permisos retribuidos.

Por el contrario, desde el PP y Podemos han coincidido en acusar al Gobierno de hacer «trilerismo» con esta medida, porque consideran que «mezclan» semanas y «manipulan» los datos. En concreto, la diputada popular Carmen Fúnez ha tachado de «parche» el decreto y ha reprochado al Ejecutivo haber «mezclado permisos, semanas y meses» para evitar el castigo de la UE. «¿Era necesario que España tuviera que vivir el bochorno de verse sancionada y condenada por el Tribunal Europeo de Justicia por llegar tarde a las políticas de conciliación y corresponsabilidad?», ha afeado.

«Estrategia trilera» y «márketing político»

Asimismo, la diputada de Podemos Noemí Santana ha criticado que el Gobierno quiera que acepten «pulpo como animal de compañía» porque «prometieron ocho semanas remuneradas y al final son tres». «Ha utilizado una estrategia trilera, manipulando datos, utilizando la acumulación por lactancia para hacer ver que este real decreto suponía un avance», ha denunciado. Precisamente con este argumento ha coincidido también en parte el PNV, cuya representante Idoia Sagastizabal ha criticado que pese al papel, en la práctica el Gobierno ha dejado un derecho «limitado y distorsionado» en un ejercicio de «márketing político» para cumplir con Europa. «Las familias siguen con un concilia como puedas», ha reprochado.

Precisamente desde las filas de los partidos que integran el Ejecutivo de coalición, la diputada de Sumar Júlia Boada ha destacado que la ampliación de los permisos sitúa a España «como uno de los mejores países de la Unión Europea para tener hijos». No obstante, ante las críticas de la mayoría de los grupos por remunerar solo dos de las ocho semanas del permiso por cuidado de los hijos hasta que cumplan 8 años, la diputada del PSOE Elisa Garrido ha reconocido que «todo es mejorable» pero ha añadido que para «subir a la cima del Everest, no puedes llegar de un brinco arriba, tienes que ir subiendo la montaña».

Mientras, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha criticado que «la corresponsabilidad de género impuesta por decreto no soluciona el verdadero problema de las mujeres que quieren ser madres» y por eso ha defendido la abstención de su grupo en la votación. Además, ha defendido que las mujeres no necesitan que los padres las «sustituyan» en su «tarea de ser madres» sino que su «dedicación voluntaria al cuidado» de los hijos «no sea penalizada, sino premiada», bien «con medidas fiscales de gran calado, con apoyo para la vuelta al trabajo» y apoyando a las empresas.

Ya de cara a la próxima tramitación parlamentario del texto como proyecto de ley, el diputado de Esquerra Republicana, Jordi Salvador i Duch, ha avanzado que pedirán introducir algunas mejoras. Entre ellas ha citado, por ejemplo, que el permiso de 8 semanas llegue a las todas las familias con hijos hasta 16 años y para incluir otros tres permisos: 10 días por duelo perinatal, un permiso para acompañar a los hijos al médico y 10 días por la muerte de un hijo.