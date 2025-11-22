BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la COP30, André Correa do Lago, escucha a sus asesores. AFP

COP30 aprueba el acuerdo Global Mutirão para reducir combustibles fósiles sin fijar metas concretas

Tras una noche de intensas negociaciones en Belém, los países pactan acelerar la acción climática y reforzar la financiación y la transparencia, mientras Lula celebra que «la ciencia prevalece» pese a que las decisiones clave quedan aplazadas a 2026

EP

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

El presidente de la 30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), André Corrêa do Lago, ha anunciado este sábado la aprobación del acuerdo Global Mutirão --Colaboración Global--, un documento para reducir el uso de combustibles fósiles, aunque sin compromisos ni metas claras.

«La ciencia prevalece. El multilateralismo ha ganado», ha proclamado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en un comunicado publicado tras conocerse el acuerdo. «En el año en el que el planeta superaba por primera vez, y quizás de forma permanente, los 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, la comunidad internacional tenía que elegir: seguir o rendirse. Hemos elegido la primera opción», ha reivindicado.

El acuerdo ha sido alcanzado tras una noche de intensas negociaciones cerradas a las 8.00 horas de este sábado en Belém. Incluye avances en adaptación, financiación y reglas de transparencia, pero deja para 2026 las decisiones que deberían haber tomado en la cita actual.

«Crearé dos mapas: uno para revertir la deforestación y otro para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles», había planteado Corrêa do Lago antes durante las negociaciones.

El texto «Global Mutirão: Uniendo a la humanidad en una movilización global contra el cambio climático» propone la aceleración de la aplicación del Acuerdo de París y destaca la urgencia de reducir rápidamente las emisiones. La propuesta destaca la importancia de la equidad, los derechos humanos y del multilateralismo y advierte de lagunas significativas en el ámbito de la financiación de las medidas para combatir el cambio climático.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Planean un parque fotovoltaico en un pueblo de Burgos a pesar de la oposición de su Ayuntamiento
  2. 2 El primer premio de la Lotería Nacional cae de nuevo en Burgos
  3. 3 Tres detenidos por dar una brutal paliza a un joven en el centro de Burgos
  4. 4 El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses: «Estamos entusiasmados»
  5. 5 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 60 euros al mes
  6. 6 Radiografía de la compraventa de viviendas en Burgos: dónde se venden más y quién las adquiere
  7. 7 El mito del renacer que está representado en una misteriosa figura de Burgos
  8. 8 La tasa de natalidad se hunde en Burgos, cada vez menos nacimientos y más defunciones
  9. 9 Detenidas cinco personas en Burgos por hurtos en áreas de servicio
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 21 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta COP30 aprueba el acuerdo Global Mutirão para reducir combustibles fósiles sin fijar metas concretas

COP30 aprueba el acuerdo Global Mutirão para reducir combustibles fósiles sin fijar metas concretas