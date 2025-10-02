BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cruz Roja invita en Burgos a repensar la moda con una exposición interactiva

La muestra se encuentra en el Centro Cívico Gamonal Norte hasta el 27 de octubre, propone juegos, cuentacuentos y talleres para reflexionar sobre el impacto de la moda rápida y descubrir alternativas desde la economía circular

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:58

Comenta

Cruz Roja en Burgos inaugura la exposición interactiva 'Mucha Tela… Hilando un futuro sostenible', una propuesta educativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto social y ambiental de la moda rápida, y promover alternativas desde la economía circular, el consumo responsable y la recuperación de saberes tradicionales.

La exposición estará abierta en el Centro Cívico Gamonal Norte, desde hoy y hasta el 27 de octubre, con entrada libre y horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 de lunes a viernes y, los sábados, de 10:00 a 14:00. A través de paneles, juegos y espacios participativos, el público podrá reflexionar sobre el ciclo de vida de una prenda de ropa y descubrir cómo nuestras decisiones de consumo se relacionan con cuestiones globales como el agua y el cambio climático, la feminización de la pobreza o el derecho a un trabajo digno.

Además, la muestra se completa con actividades dirigidas a diferentes públicos como el cuentacuentos infantil 'Viajando al País de Mucha Tela': un viaje narrativo interpretado por la Compañía Zolopotroko Teatro, con dinámicas participativas y cuentos que invitan a la infancia y a las familias a reflexionar sobre el consumo responsable; Talleres intergeneracionales y colaborativos: espacios donde personas mayores, artesanas y jóvenes comparten saberes sobre reparación, reutilización y creatividad con la ropa y los tejidos.

«Queremos que esta exposición sea un punto de encuentro donde reflexionar, pero también donde ilusionarse con alternativas. La economía circular, el intercambio y los saberes tradicionales nos enseñan que otra moda es posible, más justa y sostenible», explica Lidia Ramos, Técnica de Cooperación Internacional de Cruz Roja en Castilla y León.

La exposición forma parte del proyecto de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global 'Mucha Tela que Cortar. Economía circular como contribución a la justicia, igualdad social y protección del medio ambiente', financiado por la Junta de Castilla y León

Publicidad

Top 50
  1. 1 El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo
  2. 2 El popular programa de televisión que se ha grabado en las calles de Burgos
  3. 3 La hamburguesa de Burgos que busca conquistar Castilla y León
  4. 4 Buscan a los autores de un espectacular robo con alunizaje en una perfumería de Aranda
  5. 5 Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo
  6. 6 Un chef de Burgos aspira a ser el mejor cocinero de carne de caza de España
  7. 7 Las legumbres y hortalizas perdidas de Burgos: así revive una asociación las variedades agrícolas en peligro de extinción
  8. 8 La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos
  9. 9 La falta de lluvias pone en jaque a la campaña micológica en Burgos
  10. 10 Solo una empresa se presenta para redactar el proyecto de la calle Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Cruz Roja invita en Burgos a repensar la moda con una exposición interactiva

Cruz Roja invita en Burgos a repensar la moda con una exposición interactiva