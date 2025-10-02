Cruz Roja invita en Burgos a repensar la moda con una exposición interactiva La muestra se encuentra en el Centro Cívico Gamonal Norte hasta el 27 de octubre, propone juegos, cuentacuentos y talleres para reflexionar sobre el impacto de la moda rápida y descubrir alternativas desde la economía circular

BURGOSconecta Burgos Jueves, 2 de octubre 2025, 17:58

Cruz Roja en Burgos inaugura la exposición interactiva 'Mucha Tela… Hilando un futuro sostenible', una propuesta educativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto social y ambiental de la moda rápida, y promover alternativas desde la economía circular, el consumo responsable y la recuperación de saberes tradicionales.

La exposición estará abierta en el Centro Cívico Gamonal Norte, desde hoy y hasta el 27 de octubre, con entrada libre y horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 de lunes a viernes y, los sábados, de 10:00 a 14:00. A través de paneles, juegos y espacios participativos, el público podrá reflexionar sobre el ciclo de vida de una prenda de ropa y descubrir cómo nuestras decisiones de consumo se relacionan con cuestiones globales como el agua y el cambio climático, la feminización de la pobreza o el derecho a un trabajo digno.

Además, la muestra se completa con actividades dirigidas a diferentes públicos como el cuentacuentos infantil 'Viajando al País de Mucha Tela': un viaje narrativo interpretado por la Compañía Zolopotroko Teatro, con dinámicas participativas y cuentos que invitan a la infancia y a las familias a reflexionar sobre el consumo responsable; Talleres intergeneracionales y colaborativos: espacios donde personas mayores, artesanas y jóvenes comparten saberes sobre reparación, reutilización y creatividad con la ropa y los tejidos.

«Queremos que esta exposición sea un punto de encuentro donde reflexionar, pero también donde ilusionarse con alternativas. La economía circular, el intercambio y los saberes tradicionales nos enseñan que otra moda es posible, más justa y sostenible», explica Lidia Ramos, Técnica de Cooperación Internacional de Cruz Roja en Castilla y León.

La exposición forma parte del proyecto de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global 'Mucha Tela que Cortar. Economía circular como contribución a la justicia, igualdad social y protección del medio ambiente', financiado por la Junta de Castilla y León