BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona

Dio positivo en tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína

EP

Martes, 14 de octubre 2025, 10:16

Comenta

Una decena de agentes de los Mossos d'Esquadra han resultado heridos leves tras perseguir a un conductor drogado de 29 años que se saltó dos controles policiales en Lloret de Mar y Salt (Girona) este lunes sobre las 3.30 horas, han confirmado fuentes policiales.

Según ha avanzado 'El Caso', el vehículo se saltó un primer control en la C-63 en Lloret de Mar (Girona) y los agentes empezaron un seguimiento del vehículo, hecho por el que montaron un segundo control policial en Salt (Girona), que el conductor también esquivó hasta que los agentes pudieron detenerle poco después.

A raíz del suceso, 10 agentes resultaron heridos leves y 5 vehículos policiales quedaron dañados.

El conductor dio positivo en tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína.

Se le acusa de un delito de conducción temeraria, atentado contra la autoridad y desobediencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las condiciones para convertir un local comercial en vivienda: una tendencia que se asienta en Burgos
  2. 2 Los vecinos de una urbanización fantasma de Burgos: «Esto es un peligro, desde el principio fue una chapuza»
  3. 3 De Marvel a Los Simpson hasta un programa de la BBC: las referencias a Burgos en la cultura popular
  4. 4 Villatoro quedará más cerca del centro en bici y andando con un nuevo acceso, listo para finales de 2026
  5. 5 Herida la conductora de un patinete tras una colisión con un coche en Burgos
  6. 6 Patrimonio Nacional recepcionará las obras de El Parral el 21 de octubre
  7. 7 El abeto navideño de la Plaza Mayor de Burgos será similar al del año pasado, que ya tuvo una gran acogida
  8. 8 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 13 de octubre
  10. 10 La histórica locomotora Mikado abandona la provincia de Burgos para trasladarse a un pueblo de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona

Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona