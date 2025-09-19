BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla de la Guardia Civil. Guardia Civil

Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Minutos antes del control, había finalizado el traslado de unos pacientes a un centro hospitalario

J. M. L.

Ciudad Real

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:44

La Guardia Civil ha denunciado al conductor de una ambulancia por circular drogado. El conductor fue interceptado en Valdepeñas (Ciudad Real) por agentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real que estaban realizando controles de alcoholemia y drogas en la carretera autonómica CM-412.

Minutos antes la ambulancia había finalizado el traslado de unos pacientes a un centro hospitalario. Efectuada la prueba de detección de drogas, arrojó un resultado positivo en cocaína y a tetrahidrocannabinol en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que se procedió a la inmovilización del vehículo.

El resultado positivo arrojado en el test indiciario salival fue más tarde ratificado en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por un laboratorio de referencia. Por este motivo, el conductor ha sido denunciado por una infracción al artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial por «circular con un vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo», según informó este viernes la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre un bar de tapas en el centro de Burgos
  2. 2 Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes
  3. 3 La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos
  4. 4 Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos
  5. 5 Detenido por estafar a cuatro personas con falsos alquileres en Burgos
  6. 6 Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos, sabían a lo que iban»
  7. 7 Herido tras salirse de la vía en la circunvalación de Burgos
  8. 8 Un millar de personas exige al Ayuntamiento de Burgos que mantenga la Escuela Municipal de Música
  9. 9 Requisan más de 27.000 petardos en las fiestas de dos pueblos de Burgos
  10. 10 De Sodetti a Adisseo, 50 años de buena vecindad y fecundo arraigo en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína