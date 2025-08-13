BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento
Puertras de los coches robados. Policía Nacional

Desarticulada una banda que robaba coches en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas

Las piezas de los vehículos eran vendidas a talleres de Marruecos

J. M. L.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:17

La Policía Nacional ha desarticulado en Guadalajara y Madrid una organización criminal especializada en robar coches para despiezarlos y vender las piezas a talleres de Marruecos. En la operación nueve personas han sido detenidas, todas ellas de origen marroquí y de entre 30 y 40 años.

La banda era liderada por dos hermanos y operaba desde una nave agrícola de la provincia de Guadalajara donde desmontaban los vehículos.

La investigación, que ha permitido recuperar piezas de más de 50 vehículos con un valor de 1.250.000 euros, comenzó en el mes de julio a raíz de la denuncia por el robo de un coche. El grupo robaba entre seis y diez vehículos a la semana, en su mayoría en zonas de estacionamiento para periodos vacacionales como las zonas de aparcamiento de larga estancia del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Allí sustraía coches de gama media que trasladaba a distintas zonas residenciales de Guadalajara donde permanecían hasta una semana para comprobar si contaban con dispositivos geolocalizadores. Pasado ese tiempo, llevaban los vehículos a una nave agrícola en la que los desmontaban con el fin de trasladar las piezas de mayor valor a Marruecos.

Tras el registro de la nave se han podido localizar otros cuatro vehículos sustraídos que iban a ser despiezados.

Los detenidos han pasado a disposición judicial y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más arrestos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos
  2. 2 Muere un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento
  3. 3 Rescatados dos escaladores en Burgos al quedar uno de ellos colgado en una vía ferrata
  4. 4 Adiós a Martiniano Palomero, pionero en llevar la gastronomía arandina por España y el mundo
  5. 5 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  6. 6 Tensión entre varias calles de Burgos y el Ayuntamiento por la limpieza de los espacios particulares de uso público
  7. 7 La Diputación de Burgos quiere contar con Felipe VI para el eclipse de sol de 2026
  8. 8 La iglesia de Miranda que mira al siglo XXI gracias a un atrevido mural y a la fe de un joven cura de Burgos
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Desarticulada una banda que robaba coches en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas

Desarticulada una banda que robaba coches en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas