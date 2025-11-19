BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos

Los agentes han identificado a tres personas, que ahora están siendo investigadas

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

La Policía Municipal de Madrid ha desmantelado tres locales distintos situados en el distrito de Usera en los que se llevaban a cabo intervenciones estéticas sin los controles sanitarios ni la titulación homologada necesaria.

En el primero de estos establecimientos, los agentes incautaron más de 1.770 unidades de productos farmacológicos que carecían de trazabilidad, no estaban etiquetados en castellano e incumplían la normativa sanitaria, según han explicado desde la Policía Municipal.

Allí se practicó un precinto judicial y se remitió informe a la Comunidad de Madrid, mientras que los artículos fueron intervenidos y retirados algunos de ellos para posterior análisis.

En el segundo local se publicitaba como centro de tratamientos médicos láser para verrugas, melanomas y eliminación de tatuajes, a pesar de que no contaba con personal cualificado. Se intervinieron 132 productos entre cosméticos, tintas y mascarillas faciales, y se instruyeron también diligencias por intrusismo profesional.

En el tercer establecimiento, inspeccionado igualmente sin hallar registro sanitario, titulaciones ni control higiénico, los agentes detectaron reutilización de agujas y maquinaria láser y la oferta de servicios estéticos sin homologación. Se incautaron unos 490 cosméticos, algunos de ellos prohibidos en España.

La Policía Municipal ha identificado a tres personas, que ahora están siendo investigadas y a la espera definitiva de los productos intervenidos. Los locales tenían como clientela habitual a personas de origen asiático, y ofrecían servicios dirigidos principalmente a esta comunidad, según fuentes conocedoras del caso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una simpática aparición en el río Vena sorprende a los vecinos en pleno centro de Burgos
  2. 2 Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína
  3. 3 Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación
  4. 4 Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo
  5. 5 Las condiciones para alquilar el bar de las piscinas de un pueblo de Burgos con 1.800 habitantes
  6. 6 Herida tras chocar contra un muro de la Facultad de Económicas en Burgos
  7. 7 Tres kilómetros, por siete millones: licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos
  8. 8 La calle más irreverente de Burgos que honra a los muertos
  9. 9 Siete millones de euros impulsarán un vivero de empresas en el Parque Tecnológico de Burgos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 18 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos

Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos