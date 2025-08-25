BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Detenido un 'curandero' en Pontevedra que prometía curar pacientes a cambio de relaciones sexuales

La justificación que él daba es que un espíritu las «poseía» y, a través de su cuerpo, «podía curarlas»

EP

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:27

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui ha detenido a un vecino de Paradanta (Pontevedra), de 55 años, como autor de un presunto delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

Lo ha informado este lunes el Instituto Armado, que llevó a cabo la detención el jueves, 21 de agosto. Según traslada, el presunto 'curandero' o 'santero' se aprovechaba de su situación y decía a personas que acudían a su consulta que, tras un tratamiento de un conjuro con hierbas y manteniendo relaciones sexuales con él, se «iban a curar».

La Guardia Civil indica que la justificación que él daba es que un espíritu las «poseía» y, a través de su cuerpo, «podía curarlas».

El Equipo de Policía Judicial de Tui inició una investigación que culminó con el supuesto 'santero' detenido el pasado día 21 y puesto a disposición, al día siguiente, del Juzgado de guardia de Ponteareas, que determinó su libertad con cargos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven y un hombre resulta herido tras estrellarse contra un árbol en Burgos
  2. 2 Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos
  3. 3 Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado
  4. 4 El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos
  5. 5 El nuevo punto limpio para 16 pueblos de Burgos que costará 454.000 euros
  6. 6 El camping renace como una alternativa vacacional en Burgos
  7. 7 270.000 euros para dotar de 150 desfibriladores a los pueblos de la provincia de Burgos
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 24 de agosto
  9. 9 Un Burgos CF muy sólido y serio se lleva un punto de Riazor
  10. 10 Cientos de personas rinden homenaje al ciclista de 17 años fallecido en la Vuelta Junior Ribera del Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido un 'curandero' en Pontevedra que prometía curar pacientes a cambio de relaciones sexuales

Detenido un &#039;curandero&#039; en Pontevedra que prometía curar pacientes a cambio de relaciones sexuales