Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Sevilla La víctima, de 47 años, fue apuñalada en el abdomen y el sospechoso era bastante conocido en el barrio

R. C. Sevilla Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:44

La Policía Nacional halló este domingo al mediodía el cadáver de una mujer en una vivienda de la barriada sevillana de Valdezorras, y ha detenido a un hombre por su presunta implicación en lo que podría tratarse de un nuevo crimen de violencia de género. El sospechoso es una persona que mantuvo una relación sentimental durante varios años con la fallecida.

Como informó después el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la víctima tenía 47 años y era española. Acto seguido ha señalado que la investigación aún se encuentra en una fase «muy incipiente» y, por lo tanto, «no se puede descartar en este momento ninguna hipótesis», aunque se trabaja con la posibilidad de que se trate de un nuevo asesinato machista.

Al respecto, ha indicado que tanto el presunto implicado como la víctima no estaban inscritos en el sistema VioGén, dependiente del Ministerio de Interior y coordinado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para realizar el seguimiento de posibles casos de violencia de género. Asimismo, tampoco constaba la existencia de denuncias previas a este trágico suceso.

Ampliar Vista de la vivienda donde residía la mujer asesinada en la barriada sevillana de Valdezorras. EFE

Según señalaron fuentes policiales a Europa Press, el hallazgo del cuerpo se ha producido sobre las 13:00 horas tras recibir el aviso de un vecino. Se encontraba en una casa de Valdezorras, un barrio periférico de Sevilla perteneciente al distrito Macarena, en la zona norte de la ciudad. Varios vecinos apuntaban que el hombre detenido es «bastante conocido» en la zona y algunos incluso hablan de un supuesto consumo de drogas por su parte, algo no confirmado oficialmente.

25 asesinadas por violencia machista

De confirmarse que se trata de un crimen de violencia machista, se elevaría a ocho el número de mujeres asesinadas en el marco de un homicidio de este tipo en Andalucía en lo que va de año. A nivel nacional, sería la víctima número 26 de actos de violencia de género tras la mujer de 54 años matada por su expareja en Motril (Granada) el pasado 24 de agosto.