BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

El arrestado ha sido trasladado a un centro hospitalario para ser atendido tras haberse autolesionado

EP

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:49

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del asesinato de una mujer con arma blanca esta madrugada en la barrida de Sevilla Este, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que el aviso llegó sobre las 03,10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, «que estaba sangrando y que pedía ayuda» en un soportal de la calle Tigris.

Tras este aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061 para que se desplazaran hasta dicha ubicación. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima y han indicado que podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Asimismo, sanitarios del 061 han indicado al 112 que el presunto agresor, un hombre de 21 años de edad, ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena tras haber intentado autolesionarse.

En estos momentos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del crimen y si se trataría de un posible caso de violencia machista.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado el asesinato a través de su cuenta oficial de 'X'. Ha afirmado sentirse «consternado ante el terrible suceso acontecido» en Sevilla Este, con el que ha querido trasladar su «más absoluta condena por este asesinato». Asimismo, el primer edil ha trasladado su «más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados» de la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos
  2. 2 Desmantelan una plantación de marihuana en Burgos
  3. 3 Las colmenas tradicionales de Burgos, un modelo para la innovación apícola en Europa
  4. 4 Burgos se viste de gala con el inicio de la Semana Cidiana
  5. 5 Herida una mujer tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos
  6. 6 La Bonoloto deja otro pellizco en Burgos
  7. 7 Ovnis, luces y seres extraños que aterraron a Briviesca a finales de los años 80
  8. 8 Gasolina y factura del gas más caros pero el IBI más barato: cuánto cuesta vivir en Burgos
  9. 9 El Ayuntamiento de Burgos concede la recogida de animales a una empresa de Carcedo
  10. 10 Ribera del Duero vive una vendimia lenta y larga, marcada por la guerra de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla