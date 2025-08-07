BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Un coche de la Policía Nacional. RC

Detenido un joven en Toledo por dar una paliza a un discapacitado en silla de ruedas

El arrestado se burló de la víctima y la derribó para golpearlo en la cabeza

J.M.L.

Toledo

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:27

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un joven de 29 años de edad como presunto autor de los delitos de lesiones y de odio y contra la integridad moral por haber propinado una paliza a un hombre con discapacidad física.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 30 de julio cuando el ahora arrestado comenzó a burlarse de un hombre que se desplazaba en silla de ruedas. Al recriminarle su acción, comenzó a insultarlo y acabó arrojándolo al suelo y golpeándolo en la cabeza de manera reiterada. Varias personas que fueron testigos de la agresión alertaron a la Policía Nacional. Al llegar la Policía, el joven se negó a identificarse y arremetió contra los agentes, por lo que en un primer momento fue detenido por un delito de atentado a agente de la autoridad.

Más tarde, los agentes del equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Policía Nacional abrieron diligencias de investigación policial para determinar si estos hechos podían constituir un delito de odio. Según su investigación, no existían problemas personales entre ellos y el único motivo de la agresión está relacionado con los prejuicios y el desprecio del autor de los hechos hacia la situación de discapacidad que sufría la víctima, por lo que también ha sido detenido por la comisión de un delito de odio y contra la integridad moral.

A raíz de esta detención, la Policía Nacional ha recordado que desde 2020 mantiene activa una campaña en colaboración con la Fundación Legálitas dirigida a los más jóvenes con el objetivo de difundir, informar y sensibilizar sobre los delitos de odio y su prevención. Una campaña compuesta por vídeos que pueden descargarse en la web dinoalodio.es para que tanto ciudadanos como colegios o asociaciones puedan utilizarlos libremente contribuyendo a sensibilizar a los jóvenes y a erradicar este tipo de delitos.

