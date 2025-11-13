BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido en Toledo el vigilante de una finca por matar a tiros a un águila imperial ibérica

El arrestado podría ser condenado a dos años de cárcel por matar al ejemplar de una especie en peligro de extinción

J. M. L.

Toledo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) han detenido en Toledo al vigilante de una finca por haber abatido a tiros un ejemplar de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una de las especies más amenazadas de la península.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero tras el hallazgo del cadáver de un águila en una finca de la comarca de La Mancha toledana que forma parte de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha por tratarse de un área de especial relevancia ecológica para la dispersión de fauna. Esta red incluye Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) integrados en la Red Natura 200, cuya catalogación implica medidas especiales de conservación y recuperación de especies en peligro de extinción.

Tras varios meses de investigación, los agentes del SEPRONA lograron averiguar que el autor de los disparos había sido un guarda rural que realizaba labores de vigilancia en un coto de caza.

El detenido se enfrenta ahora a una pena de prisión de hasta dos años, así como a la inhabilitación para el ejercicio de su profesión, para cazar o pescar, y a la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de hasta cuatro años.

El águila imperial ibérica está incluida tanto en el Catálogo Español como en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla- La Mancha, considerada como especie «en peligro de extinción» debido a su escasa población y al alto riesgo de su desaparición a corto o medio plazo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  2. 2 Agotados en poco más de una hora los nuevos bonos al consumo de Burgos
  3. 3 Detienen a tres personas en Burgos por robar 15.000 euros a dos ancianas a quienes cuidaban
  4. 4 Un aparatoso accidente múltiple deja diez heridos en la A-1, en Burgos
  5. 5 Herido un motorista en un accidente con un corzo en Burgos
  6. 6 Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes
  7. 7 Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos
  8. 8 Los artistas de Burgos que se unirán a Fito y Fitipaldis en su gira por España
  9. 9 Se marea y acaba chocando contra un árbol en Miranda
  10. 10 Los dos mercados efímeros que se organizan en casas del centro de Burgos este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido en Toledo el vigilante de una finca por matar a tiros a un águila imperial ibérica

Detenido en Toledo el vigilante de una finca por matar a tiros a un águila imperial ibérica