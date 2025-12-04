Al menos dos menores investigados por quemar el pelo a una persona sin hogar en Sevilla La víctima ha sido identificada, pero no localizada

EP Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:13

La Guardia Civil investiga a al menos dos menores en Benacazón (Sevilla) tras presuntamente haber quemado el pelo a una persona sin hogar que se encontraba en una plaza de la localidad sevillana.

Según han informado fuentes del caso, hay al menos un menor de edad que ha sido identificado, mientras que la víctima ha sido identificada, pero no localizada.

Las diligencias de la investigación han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla. Por el momento, no ha trascendido la edad de los presuntos autores.