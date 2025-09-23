BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del puente. Ayuntamiento de Zarzuela de Jadraque

Dos pueblos de Guadalajara incomunicados porque nadie arregla el puente que se derrumbó por las lluvias de primavera

Los vecinos se ven obligados a dar un rodeo de 50 kilómetros y los vendedores ambulantes han optado por ir a otros pueblos

J.M.L.

Guadalajara

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:09

Zarzuela de Jadraque y Villares de Jadraque son dos pequeños pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara que desde siempre han compartido relaciones de vecindad. Sin embargo, las abundantes lluvias de la pasada primavera tiraron abajo parte del puente que los unía y pusieron de manifiesto un problema más de la España vaciada u olvidada. Desde el pasado ocho de marzo, fecha en la que colapsó el puente por la crecida del río San Cristóbal, los vecinos tienen que dar un rodeo de 50 kilómetros para viajar de un pueblo a otro porque ninguna administración se hace cargo de la obra de reconstrucción.

Y es que el puente está situado sobre una vía de titularidad municipal (la carretera GU-161) y los dos municipios, que apenas suman cien habitantes, no tienen dinero para costear la obra. El número de turistas que visita esta zona de la provincia de Guadalajara se ha reducido drásticamente y los vendedores ambulantes han dejado de prestarles servicio «porque no les sale rentable venir a vender», según explica el alcalde de Zarzuela de Jadraque, Miguel Ángel Moreno.

Sensación de abandono

Los vecinos de ambas localidades se han manifestado para pedir una solución y la solidaridad de otras administraciones como el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara y, de momento, sólo ha respondido desde la Junta el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, indicado que la administración autonómica ha redactado una memoria del proyecto valorada en 8.000 euros que incluye autorizaciones y plazos previstos de la obra. Pero del coste deberían encargarse los dos ayuntamientos «que tenemos unos presupuestos que sólo llegan para pagar al secretario y para los gastos fijos», se lamenta el alcalde de Zarzuela de Jadraque.

A la espera de una solución que se ve complicada, los dos pueblos se enfrentan a otro problema: «La carretera que está cortada discurre por un pinar y en caso de incendio me pregunto por dónde nos evacuarían. Hemos estado con ese temor todo el verano», reconoce el edil.

