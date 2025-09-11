Centenares de firmas para pedir enfermería escolar en todos los colegios de Burgos Más de 300 burgaleses han estampado ya su firma en apoyo de esta iniciativa que continúa activa hasta el 23 de febrero de 2026

CSIF instaló una carpa en la Plaza del Cid para facilitar la recogida de firmas en apoyo a la Ley de Enfermería Escolar. Más de 300 personas se han acercado ya para informarse y firmar, contribuyendo así a mejorar la atención sanitaria en los centros educativos. La iniciativa está teniendo una gran acogida en la sociedad burgalesa.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), respaldada por el Consejo de Enfermería de Castilla y León, Confapacal y diversas asociaciones de pacientes, ha lanzado una campaña de recogida de firmas para impulsar una Ley de Enfermería Escolar. El objetivo es garantizar la presencia de personal sanitario en todos los centros educativos de la Comunidad, una demanda creciente de familias, docentes y colectivos sociales.

Cada día, miles de alumnos con enfermedades crónicas o necesidades médicas específicas requieren atención durante la jornada escolar. La figura de la enfermera escolar permitiría atender emergencias, administrar tratamientos y fomentar hábitos saludables, liberando a los docentes de responsabilidades sanitarias para las que no están preparados. Además, se reduciría el absentismo escolar y se facilitaría la inclusión educativa de todos los alumnos.

El coste estimado de esta medida sería de 66,6 millones de euros, apenas un 0,48% del presupuesto autonómico, lo que CSIF considera una inversión en salud pública. La enfermera escolar también asumiría la colaboración en prevención, educación para la salud, educación sexual, detección temprana del acoso escolar y apoyo psicológico, además de facilitar la reincorporación de alumnos tras largos procesos hospitalarios.

Comparativa internacional y nacional

Mientras países como Reino Unido, Francia o Suecia cuentan con cobertura total de enfermería escolar, y Estados Unidos alcanza el 75%, en España no existe una regulación nacional. Comunidades como Madrid y Andalucía han avanzado con programas que cubren entre el 60% y el 70% de los centros. En Castilla y León, sin embargo, solo hay 24 enfermeras para más de mil centros, lo que equivale a una ratio de un profesional por cada 14.000 alumnos, muy lejos de los estándares europeos.

CSIF propone mejorar esta ratio y garantizar una cobertura estable mediante una ley autonómica. La presidenta de Confapacal, María Soledad Alegre, respalda la iniciativa, destacando que la enfermería escolar aporta tranquilidad a las familias, mejora los resultados académicos y favorece la conciliación laboral.

Proceso legislativo en marcha

La Iniciativa Legislativa Popular fue registrada por CSIF el 7 de mayo y aceptada por la Mesa de las Cortes. Actualmente se encuentra en fase de recogida de firmas para que la propuesta sea debatida y, eventualmente, redactada y aprobada como ley. CSIF celebra que el tema haya entrado en la agenda política y confía en que Castilla y León no se quede atrás en esta cuestión clave para la salud y la educación.

La campaña continúa

Quienes no hayan podido acercarse a la carpa pueden añadir su firma en las sedes de CSIF Burgos, donde la recogida continúa para seguir impulsando esta propuesta.

