Más de medio centenar de estudiantes de FP burgaleses optan a ir a Silicon Valley El proyecto ganador ha sido presentado por el equipo del IES Juan Martín de Aranda de Duero con BioMeat, una iniciativa destinada a crear carnes sintéticas a partir de células musculares de animales sanos

Más de medio centenar de estudiantes de FP de Burgos han participado en el DreamBig de imagin, un evento impulsado por imagin, el neobanco de CaixaBank, y la fundación CaixaBank Dualiza, en colaboración con la Dirección Provincial de Educación de Burgos y FAE, con el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor entre los jóvenes y promover ideas con impacto positivo en el ámbito de la sostenibilidad.

Los estudiantes pasarán a formar parte de los 11.000 jóvenes de toda España que han participado en todas las ediciones del imaginPlanet Challenge, donde se engloba este DreamBig, al que ahora se suma CaixaBank Dualiza permitiendo llegar a más estudiantes de Formación Profesional.

Durante toda la jornada, los equipos participantes, compuestos por tres personas, han podido transformar sus inquietudes en proyectos concretos, presentados al finalizar la jornada. El ganador ha sido el equipo del IES Juan Martín de Aranda de Duero con su proyecto BioMeat, destinado a crear carnes sintéticas a partir de células musculares de animales sanos.

El resto de equipos podrá seguir evolucionando sus proyectos a través del itinerario formativo que se ofrece a todos los participantes, consistente en webinars y materiales descargables, todo ello basado en la metodología Lombard, inspirada en el Design Thinking y orientada a resultados. Esa formación les permitirá también diseñar nuevos proyectos que respondan a alguno de los 11 retos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a un mundo más sostenible. Los mejores también podrán formar parte de los 25 semifinalistas que disputarán un pase a la final en junio.

25 equipos, compuestos por los ganadores de cada uno de los eventos DreamBig que se celebren a lo largo del curso, así como aquellos equipos que durante su formación presenten los mejores proyectos sostenibles, serán quienes compitan en esas semifinales. Los ganadores disputarán la final a finales de junio y el equipo que se alce con la victoria disfrutará de una experiencia única: un programa de incubación de 10 días en Silicon Valley, en el centro de innovación Imagine Creativity Center, con visitas a empresas líderes como Google, Meta, X e IDEO, talleres en la Universidad de Stanford y mentoría personalizada por expertos en innovación.

Además, todos los participantes recibirán un certificado acreditativo y tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante un jurado experto, compuesto por representantes de imagin, CaixaBank Dualiza y el centro educativo.