Salesianos refuerza su formación en maquinaria agrícola tras su convenio con New Holland El acuerdo contempla la cesión de tractores y maquinaria de última generación y la formación especializada de los profesores por parte de ingenieros de la compañía

El Centro de Formación Profesional Salesianos Padre Aramburu se prepara para firmar un acuerdo estratégico con la empresa CNH, en concreto con su marca New Holland Agriculture, referente mundial en la fabricación de maquinaria agrícola. El acto oficial tendrá lugar el 9 de octubre, con la presencia de Luis Javier Marina, director del centro burgalés, y Javier Lodares, director de Negocio de CNH Agrícola para España y Portugal

El convenio supondrá un salto cualitativo en la preparación de futuros técnicos agrícolas y de mantenimiento, ya que contempla la cesión de tractores y maquinaria de última generación y la formación especializada de los profesores por parte de ingenieros de la compañía. De este modo, los estudiantes trabajarán con tecnología puntera, la misma que se utiliza actualmente en explotaciones agrícolas de todo el mundo.

El centro de Salesianos Padre Aramburu, con más de 600 alumnos en sus ciclos de grado básico, medio y superior y una trayectoria de más de medio siglo, se ha consolidado como uno de los centros de FP con mayor inserción laboral de Castilla y León: ocho de cada diez titulados logran empleo en menos de seis meses, tras finalizar sus estudios. Esta colaboración refuerza su apuesta por una enseñanza práctica, conectada con la realidad del mercado y alineada con los retos de un campo cada vez más tecnificado y sostenible.

Presente en 170 países

New Holland Agriculture, presente en más de 170 países, es líder mundial en soluciones para el trabajo agrícola, desde tractores de alta potencia hasta cosechadoras y sistemas de agricultura de precisión. En España mantiene una amplia red de concesionarios y servicios técnicos, y es reconocida por su apuesta constante por la innovación y la sostenibilidad.

Este acuerdo estrecha los lazos entre la industria y la formación profesional en Burgos, beneficiando tanto a los estudiantes, que tendrán contacto directo con tecnología de vanguardia, como a las empresas del sector agrícola de la provincia, que podrán contar con profesionales formados específicamente para la maquinaria que utilizan en su día a día.