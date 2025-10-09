El fotógrafo burgalés Fran Álvarez premiado en el IV Certamen Artístico 'Amigos de los Animales' Su obra, '400 mm', revela la vida cotidiana de los gatos de colonia

El fotógrafo burgalés Fran Álvarez, con su obra '400 mm', ha sido premiado con una Mención Especial en el IV Certamen Artístico 'Amigos de los Animales', en la modalidad 'Fotografía Colonias Felinas'. Su instantánea es una obra fotográfica que juega con la distancia y la intimidad. A través de un teleobjetivo de largo alcance, la imagen revela la vida cotidiana de los gatos de colonia, animales que suelen pasar desapercibidos en el paisaje urbano.

Las fotografías han sido tomadas en colonias felinas registradas de la ciudad de Burgos gracias a la colaboración de las cuidadoras de las mismas.

Este reconocimiento se suma al obtenido en la edición de 2024 con el proyecto 'Luces, cámara, adopción', lo que refuerza la continuidad de su trabajo en torno a la visibilización de los animales más necesitados.

El certamen, creado en 2021, busca promover la empatía hacia los animales a través del arte y poner en valor la importancia de la protección y gestión ética de los animales.

'Peluditos en adopción'

En paralelo a la participación en certámenes nacionales, Fran Álvarez es uno de los co-organizadores del Concurso Nacional de Fotografía Peluditos en Adopción junto con Pet Friendly Burgos y Diego Carcedo. El objetivo de este proyecto es fomentar la adopción responsable y dar visibilidad a los animales en busca de hogar mediante la fotografía.

