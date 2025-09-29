Las fuertes lluvias afectan a la Comunidad Valenciana y Aragón y causan algunas inundaciones La llegada de la borrasca extratropical Gabrielle ha dejado, por el momento, el desbordamiento de los barrancos de la Muerte, en Zaragoza, y el de La Saleta, en Valencia, además de retrasos en trenes y cortes en carreteras

C. P. S. Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:38 | Actualizado 09:52h.

La borrasca extratropical Gabrielle que afecta al litoral mediterráneo del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha dejado ya sus primeros estragos. Durante la noche, la gran cantidad de agua caída ha desbordado el río Huerva en Zaragoza y del barranco de La Saleta en Aldaia, en la provincia de Valencia, y ha habido cortes de suministro eléctrico en la provincia de Tarragona. En la Comunidad Valencia, todavía con el miedo por los afectos que tuvo la dana del 29 de octubre del año pasado, el Ejecutivo que encabeza Carlos Mazón y el de Salvador Illa ordenaron ayer la suspensión de las clases en centros de Valencia y Cataluña para este lunes, 29 de septiembre.

Además, entre las incidencias reportadas durante esta madrugada se encuentra también la movilización del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón para rescatar a una persona del interior de su vehículo que ha quedado atascado por el agua en Sant Jordi. La misma situación se ha dado en Zaragoza, donde los bomberos de la Diputación han tenido que auxiliar a varias personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos. La tromba ha obligado a cortar el barranco de la Muerte en Zaragoza, donde se han registrado importantes daños en Cuarte, Cadrete y María de Huerva. El 112 Aragón ha atendido casi 1.700 llamadas y 126 incidencias esta noche.

En lo que respecta al corte de carreteras, ocho vías han amanecido este lunes con el tráfico restringido. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que en la provincia de Valencia sufren cortes totales al tráfico por el agua la CV-472, desde el kilómetro 7,9 a la altura de Los Corrales, al kilómetro 8,29 en Las Cuevas; la CV-395 en ambos sentidos, desde el kilómetro 17 en Chera al 27, en la localidad de Sot de Chera; así como la carretera CV-429, desde el kilómetro 16 en Yatova al 28 en Hortunas. En Cataluña la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia (Tarragona) se han cortado durante la madrugada de este lunes. Por su parte, en Aragón está cerradas al tráfico por inundaciones la carretera A-2306, a la altura de Azuara (Zaragoza) desde el kilómetro 35.72 al 33, en ambos sentidos. También está cerrada la TE-V-1703, a la altura de Vinaceite (Teruel), desde el kilómetro 3,6 al 3,8.

Además, las fuertes lluvias que han caído esta noche y las que se prevén que lleguen a lo largo de esta jornada están provocando retrasos en la red ferroviaria de la Comunidad Valencia y Cataluña. Renfe ha informado de que hay afecciones en Cercanías de Valencia y Rodalies, al tiempo que un AVE y un larga distancia han sufrido demoras a primera hora. En concreto, Cercanías de Valencia y Rodalíes de Cataluña han sufrido retrasos por acumulación de agua en las vías, aunque por el momento no ha sido necesario cortar la circulación. Las lluvias también han provocado retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y destino Madrid y con origen Valencia y destino Barcelona, según ha informado Renfe.