La Fundación Caja de Burgos abre una nueva edición de Planea Emprendedores

La Fundación Caja de Burgos ha abierto una nueva edición de su programa Planea Emprendedores, iniciativa dirigida a alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que pretende fomentar, en colaboración con los centros educativos, el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, recrear el mundo de la actividad empresarial e inculcar actitudes como el esfuerzo personal, la innovación y el trabajo en equipo. El plazo de inscripción para esta iniciativa, en la que ya se han apuntado más de treinta de centros educativos y más de mil escolares, finaliza el próximo 20 de octubre.

El programa, que forma parte de la oferta educativa de la Fundación Caja de Burgos 'Educa', persigue los objetivos de desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, así como la iniciativa personal y la creatividad. Además, se pretende potenciar el trabajo en equipo y la asunción de responsabilidades, enseñar a transformar las ideas en acciones planificadas, valorar el esfuerzo para superar dificultades, desarrollar capacidades de negociación y resolución de problemas y establecer conexiones entre el mundo educativo y el mundo empresarial.

Dos modalidades

Planea Emprendedores se desdobla en dos itinerarios: Planea Cooperativas, en el que podrán participar escolares de 5º y 6º de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos; y Planea Plan de Empresa, para alumnos de 4º de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Planea Cooperativas recrea un proyecto empresarial desde su constitución hasta la elaboración y venta de sus artículos, que se materializa al final de curso con una feria de productos y servicios, pasando por la aportación de un capital inicial, la elección de representantes, el reparto de responsabilidades y la publicidad y la imagen corporativa.

Por su parte, Planea Plan de Empresa (itinerario que cuenta con el apoyo y la experiencia del servicio Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos) se centra en la elaboración a lo largo del curso de un Plan de Empresa. Los 5 planes de empresa más completos que sean seleccionados por el jurado presentarán su proyecto en una jornada que tendrá lugar en el Centro de Dinamismo Empresarial. El plan debe analizar cuestiones como la idea de negocio, la descripción del producto, el análisis del mercado y de la competencia, los planes de producción y recursos humanos, la previsión de inversiones y financiación, las necesidades de tesorería y la previsión de la cuenta de resultados de la empresa.

Cada uno de estos itinerarios dispone de material didáctico propio (guías para alumno y profesor), del que se podrá disponer en papel o en formato PDF, y de apoyos específicos en el aula monitorizados por los mentores de Planea que abordarán temas como las características del emprendimiento, inversión, marketing y comunicación, diseño de marca e imagen o cómo presentar tu proyecto en público.

Así mismo, alumnos y profesores podrán participar en una serie de actividades durante el curso que incluyen una jornada de animación al emprendimiento, un acto de registro de cooperativas y solicitud de préstamo, un taller de presentación en público, y la feria al aire libre con la que culmina el programa.

Contacto con la empresa

Planea Emprendedores guía el desarrollo del programa y asesora e informa a lo largo de todo el programa educativo al profesorado, con los que mantiene un contacto periódico para hacer un seguimiento cercano del proyecto y resolver las incidencias que puedan surgir. Además, el programa hace de intermediario entre los centros educativos participantes y las instituciones públicas, profesionales del mundo empresarial para propiciar la participación en determinados pasos del proyecto.

Premios Planea

Planea Emprendedores ha previsto la concesión de tres premios dentro del programa, cada uno de ellos dotado con 1.000 euros: Planea Cooperativa, basado en la participación en las actividades planteadas a lo largo de todo el curso y buen hacer de la cooperativa; Planea Sostenible, que distinguirá a la cooperativa que cumpla con los requisitos de la economía circular; y Planea Plan de Empresa.

Además, cada docente contará con una bolsa de 200 euros que puede destinar a la realización de actividades o a la compra de materiales relacionados con el emprendimiento.