Un herido muy grave y tres rescatados, entre ellos dos niños, en un incendio en un bloque de viviendas de Basauri

Un herido muy grave y tres personas, una mujer mayor y dos niños, han sido rescatados por la ventana en el incendio que se ha desatado este viernes por la tarde en la planta baja de un bloque de viviendas de tres pisos de Basauri, situado en la calle Kareaga Goikoa. Al parecer, la persona en peor estado se ha tirado por la ventana para escapar del fuego. Los servicios de emergencia están tratando de reanimarlo. El aviso se ha producido a las 17.12 horas y hasta el lugar se han desplazado hasta quince dotaciones de bomberos de dos parques, Basauri y Urioste, para tratar de sofocar el fuego. También hay un helicóptero sobrevolando el lugar.

Según han informado los bomberos, el incendio ha comenzado en la planta baja del edificio, pero se ha propagado rápidamente por todo el bloque. De hecho, ha llegado al tejado. Hay varios vehículos en el lugar, coches de la Ertzaintza y también varias ambulancias, a la espera de si deben trasladar a más personas que al herido grave.

La policía ha cortado el tráfico en la zona y, poco después de la seis de la tarde, los bomberos estaban echando agua al tejado del edificio.

Con el paso de los minutos, hasta el lugar se han acercado familiares de los desalojado. Y esperan noticias de los servicios de emergencia. «Han tenido que evacuar a mi sobrina y sus hijos, pero en principio se encuentran bien», cuenta una familiar que ha acudido a la zona del Kalero cuando se ha enterado de que se había producido un incendio. Aunque por el momento se desconocen las causas del fuego, el edificio ha ardido casi por completo. «Las escaleras son de madera y cuando el marido ha llegado y ha intentado entrar ya se las ha encontrado envueltas en llamas y no ha podido subir a casa».

Los inquilinos del último piso del edificio de tres alturas no se encontraban en casa cuando se iniciaron las llamas. «Me avisaron y tuve que pedir permiso en el trabajo para venir y me he encontrado con todo el despliegue. Vivo con mi familia y nos han dicho que esperemos a ver qué solución nos pueden dar para dormir hoy porque llevamos aquí un año y medio y no tenemos más familia que nosotros», cuenta.

