BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
L. V.

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Agentes de la Policía Nacional han encontrado el cuerpo de la mujer con heridas de arma blanca y el hombre se habría lanzado desde el balcón

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:50

Comenta

Eran las 22.00 horas de este domingo, 30 de noviembre, cuando los agentes de la Policía Nacional recibían una llamada alertando de que un hombre se había lanzado desde un balcón en Torrejón de Ardoz. Al personarse en el lugar de los hechos, los efectivos encontraron también el cuerpo sin vida de una mujer que, además, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Según informan fuentes policiales, ambos eran un matrimonio de 45 años ella y 44 él. Y aunque todavía permanecen todas las hipótesis abiertas, todo parece indicar que el hombre, tras matar a su pareja, con quien tenía dos hijos menores de edad, se ha quitado la vida. Desde Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid confirman que los hechos están siendo investigados como un posible caso de violencia de género.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que ya está entre los más bonitos de España
  2. 2 Los 195 bares y comercios rurales de Burgos que se beneficiarán de una ayuda de 1.500 euros
  3. 3 Las exportaciones burgalesas siguen marcando récords en mitad de la guerra arancelaria
  4. 4 De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos
  5. 5 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 30 de noviembre
  6. 6 La historia y leyenda de una de las santas más jóvenes del Cristianismo
  7. 7 Marcha multitudinaria para celebrar los 25 años de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 La Junta contempla la convocatoria de 4.384 plazas de empleo público
  10. 10 Burgos incorpora un galardón a ciudadano comprometido a los Premios Ciudad de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista