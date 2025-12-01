BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ambulancia en Castilla-La Mancha J.M.L

Un joven muere atropellado en Toledo cuando se desplazaba en un patinete

El patinete lo conducía su hermano, que ha resultado ileso

J.M.L.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:47

Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte por atropello de un joven de 18 años en Toledo cuando se desplazaba con un patinete eléctrico. El accidente ocurrió en la noche del domingo en el kilómetro 1 de la carretera To-23 que une los barrios toledanos del Polígono y Santa Bárbara.

El siniestro se produjo cuando el patinete pasó del carril de aceleración de la carretera al carril central. En ese momento fue arrollado por un turismo causando la muerte al joven de 18 años que se desplazaba en el patinete que conducía su hermano, que resultó ileso.

Al lugar del accidente acudieron agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI móvil que no pudo salvar la vida al joven. Según fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, la prueba de alcoholemia resultó negativa tanto en el conductor del patinete como en el del coche que lo atropelló.

El joven fallecido y su hermano estaban incumpliendo la normativa de patinetes eléctricos que establece que sólo una persona puede desplazarse en este tipo de vehículos de movilidad personal y en carriles bici o calles con límite de velocidad de 30 kilómetros por hora. En el caso de la To-23, una vía interurbana, el límite de velocidad es de 70 kilómetros por hora.

