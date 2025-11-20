BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La sede del Colegio de Médicos de Burgos acoge la conferencia. COMBU

Juan Francisco Lorenzo abordará el manejo del duelo por suicidio en una charla en Burgos

La conferencia, con entrada libre hasta completar aforo, se celebrará el 27 de noviembre dentro del ciclo 'Charlas Divulgativas de Salud 2025-2026'

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:20

Comenta

El Colegio de Médicos de Burgos acogerá el jueves 27 de noviembre, a las 18:00 horas, una nueva sesión del ciclo 'Charlas Divulgativas de Salud 2025-2026', en la que el doctor Juan Francisco Lorenzo abordará la gestión del duelo por suicidio, una situación que afecta cada año a numerosas familias y entornos próximos. La entrada será libre hasta completar aforo.

El ponente expondrá los contenidos principales de su guía 'Supervivientes: Hoja de ruta para la gestión del duelo por suicidio', elaborada a partir de su experiencia en el acompañamiento a personas en el grupo de Supervivientes de suicidio en Burgos. La obra plantea un recorrido por los elementos emocionales que intervienen en este proceso, como el dolor, la culpa, la vergüenza y el camino hacia la aceptación tras una pérdida inesperada.

