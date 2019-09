¿Será Ana Julia Quezada la primera mujer condenada a prisión permanente revisable? BC El juicio contra Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz arranca este lunes en Almería ALICIA AMATE | COLPISA almería Lunes, 9 septiembre 2019, 08:22

Ana Julia Quezada cruzó las puertas del Centro Penitenciario 'El Acebuche' de Almería tras ser detenida el 11 de marzo de 2018 y, de cumplirse las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular, podría pasar el resto de su vida entre rejas. En el último año y medio, la expareja del padre del menor de cuya muerte está acusada solo ha abandonado la cárcel para declarar ante el instructor. Dicen fuentes penitenciarias que afronta los días que vienen con una aparente «calma», que quiere narrar su versión, acabar con este procedimiento y abandonar Almería, un lugar definitivamente duro para 'la mujer más odiada del país', como se le llegó a llamar durante la vorágine de protestas para pedir justicia para el pequeño.

Hasta el momento, en España se ha dictado una decena de sentencias condenatorias de prisión permanente revisable, una pena aprobada por el Gobierno en 2015 y que podría aún ser derogada. En uno de los casos en los que se aplicó -el del joven condenado por matar al abuelo de su novia en Canarias- ha sido ya revocada por el Tribunal Supremo, que condenó a 24 años al culpable.

Diez condenas de prisión permanente revisable, incluso la que ya no lo es, en la que los sentenciados son todos hombres. Así, Quezada podría ser la primera mujer en España a la que se aplique la pena máxima reconocida por nuestro Código Penal. Para ello, no obstante, habrá que esperar al veredicto del jurado popular que no se conocerá, como mínimo, hasta dentro de diez días ya que, de acuerdo al calendario de las sesiones de la vista oral, será el próximo día 18 cuando el tribunal entregue al jurado popular el objeto del veredicto para que, en privado, delibere y realice la votación.

No será, sin embargo, la primera pena de este tipo en Almería. Ya fue condenado a esta pena el asesino de Antonia, la mujer violada y apuñalada hasta la muerte en su vivienda de Huércal de Almería en enero de 2017.