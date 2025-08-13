Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo Las últimas comunicaciones corresponden a cuatro embarcaciones llegadas el martes y diez ya a este miércoles

Un total de 14 pateras han llegado entre el martes y este miércoles a las costas de Baleares, la mitad a Formentera, con más de 200 personas migrantes a bordo.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, las últimas comunicaciones corresponden a cuatro embarcaciones llegadas el martes y diez ya a este miércoles.

En cuanto a las del martes, a las 12.00 horas se ha interceptado a 19 personas de origen magrebí en tierra en zona de S'Estufador (Formentera). A las 13.00 horas se ha interceptado a 15 personas de origen subsahariano también en S'Estufador, en Formentera.

A las 14.15 horas se ha rescatado a 23 personas de origen magrebí a tres millas al sureste de la isla de Mallorca y a las 21.25 horas se ha interceptado a un total de ocho personas de origen magrebí en tierra en Es Calò de San Agustí (Formentera).

En cuanto al miércoles, son diez las embarcaciones. A las 00.30 horas se ha interceptado a 22 personas de origen magrebí en tierra en una carretera de Formentera. A las 02.01 horas se ha interceptado a un total de nueve personas de origen magrebí en tierra en Platja d'es Migjorn, Formentera.

Más tarde, a las 03.26 horas se ha interceptado a un total de 18 personas de origen magrebí a ocho millas al sur de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 17 personas de origen magrebí a 0,2 millas de Cabrera.

A las 03.15 horas se ha interceptado a un total de 22 personas de origen magrebí en tierra en Playa Es Migjorn de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 13 personas de origen magrebí, también en tierra en Playa Es Migjorn de Formentera.

Casi a la misma hora, sobre las 03.15 horas se ha interceptado a un total de tres personas de origen magrebí en tierra en Playa s'Arenal (Llucmajor). A las 04.40 horas se ha dado con seis personas de origen magrebí en tierra en S'Estanyol (Llucmajor, Mallorca).

A las 04.51 horas se ha interceptado a un total de 15 personas de origen magrebí cuatro millas al sur de Cabrera. A las 05.35 horas se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí en mar a seis millas al sur de Cabrera.