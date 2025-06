Magdalena Skipper: «Si quitáramos el impacto de la ciencia, nuestras vidas serían mucho más difíciles»

Doménico Chiappe Madrid Jueves, 19 de junio 2025, 17:29 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

Bajo la premisa de que la ciencia está siendo atacada desde distintos flancos, empezó la tercera sesión del congreso internacional sobre liderazgo femenino Santander WomenNow, organizado por MujerHoy y Vocento. Así, la investigación científica enfrenta dos «posibles riesgos», afirmó Magdalena Skipper, directora de la revista 'Nature'. «El primero es el ataque para reducir la importancia de la ciencia, que hacen personas y organizaciones a través de las redes sociales. El segundo, más perturbador, es el esfuerzo que llevan a cabo algunos gobiernos para menoscabar la ciencia. En lugar de considerarla el cimiento para construir naciones más felices, saludables y más fuertes, la ven como superficial e innecesaria».

Aunque esta ofensiva «no es algo totalmente nueva», Skipper está asombrada con que esos mensajes puedan calar en las personas de a pie. «Me alucina que cualquiera pueda pensar que la ciencia es irrelevante», mantuvo. «Todo lo que nos rodea es producto de la investigación científica, sus descubrimientos, su tecnología. Lavadoras, microondas, coches, correos electrónicos, intervenciones médicas. Todo tiene su raíz allí. Si quitáramos el impacto de la ciencia de nuestras vidas, estaríamos en un espacio diferente y serían mucho más difíciles. Es una falta de comprensión fundamental».

Como editora de una de las revistas de difusión de artículos científicos más importantes, Skipper aseguró que su contribución, y el de su grupo editorial, para ganar la batalla del relato se basa en la rigurosidad a la hora de publicar. «Las contribuciones de los investigadores hay que evaluarlas con expertos, hacer la revisión de pares, publicar lo que sea sólido». En todo caso es una misión colectiva: «Tenemos que convertirnos, todos, en defensores de la ciencia. Debe ser defendida porque está siendo atacada. Más investigadores deben alzar la voz. Cuando se anunciaron recortes en la financiación, hace unos meses, nosotros publicamos un editorial en 'Nature' e iniciamos un movimiento positivo que requería valentía».

Autocorrección

Sin embargo, la ciencia vive también un ataque desde dentro, con el auge de casas editoras que no revisan los artículos publicados, previo pago, y el aumento de retiradas de artículos cuando se demuestra su escasa evidencia científica real. «Ningún sistema es infalible», defendió Skipper. «Se pueden producir errores, porque la ciencia la hacen los seres humanos y no son perfectos. Los científicos son muy humanos. A veces hay malas personas en la comunidad científica, pero hay que recordar que son pocos. Cuando las cosas salen mal, cuando una conclusión no se sostiene, tiene que corregirse. Las revistas corregimos los artículos que publicamos o nos retractamos, de manera transparente, para que se mantenga la confianza».

«En algunos círculos, el hecho de que se retracte un artículo se entiende erróneamente como que la ciencia no funciona bien, pero la ciencia no es inmutable y avanza por la autocorrección y los cambios de opinión cuando aparecen nuevos hechos», prosiguió Skipper. «Tenemos un buen sistema, que puede mejorarse».

«Me gustaría ver la reversión del cambio climático»

Entre todos los artículos de 'Nature', Skipper recordó uno, reciente, que parecía «magia». «Una persona paralizada que no podía hablar, pudo hacerlo a través de un dispositivo de implante en el cerebro que traduce sus pensamientos. El dispositivo habla por él, con la voz que él tenía. Puede cantar, y es casi instantáneo, con un retraso de milisegundos».

¿El gran avance científico que quisiera publicar antes de retirarse? «Me gustaría ver la reversión del cambio climático», respondió. «Es muy complejo y no será un descubrimiento individual. Es un problema que se conoce desde hace décadas y su efecto se proyecta en el futuro, pero resolverlo requiere una combinación de científicos climáticos, computacionales y sociales».

Temas

Investigación

ciencia

Nature