Los menores robaron el móvil y otros objetos de la educadora después de matarla

No solo fue un homicidio. Los tres menores también han sido imputados por robar el móvil y otros objetos a la educadora social que les cuidaba después de matarla.

Los varones, de 14 y 15 años, y la chica de 17, ingresaron la noche del lunes en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi. Allí los envió el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz, que tras escuchar la declaración de los tres tomó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado para todos. Lo hizo este juzgado porque estaba de guardia, pero tras la vista para la adopción de medidas cautelares se inhibirá en favor del Juzgado de Menores de Badajoz.

Las medidas fueron adoptadas a petición de la Fiscalía de Menores de Badajoz, que es quien instruye la causa. Tras el ingreso en el Marcelo Nessi se anunció que las diligencias se siguen contra los menores por los delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial.

En la planta de arriba

En cuanto al homicidio, se les relaciona con la muerte de Belén Cortés Flor, la educadora social que les cuidaba en la vivienda tutelada en la que vivían. Sufrió golpes y fue asfixiada con un cinturón según los indicios hallados en la escena del crimen y a falta de conocer los detalles del informe forense. Fue encontrada en una habitación de la planta de arriba del chalet y había una cantidad importante de sangre.

Según ha podido saber HOY, las evidencias en la casa de la calle Castillo de Benquerencia de la Urbanización Guadiana demuestran que hubo mucha violencia en el crimen. La hipótesis principal es que primero se produjo una agresión contra la educadora con numerosos golpes. Se cree que la mujer, de 35 años, cayó al suelo y se levantó varias veces, pero volvieron a golpearla reiteradamente. Luego usaron un cinturón para rodearle el cuello y asfixiarla. Este objeto apareció en el cuerpo cuando fue localizado por la policía.

A los menores se les imputa también robo con violencia porque le quitaron el móvil y otros objetos. La policía cree que fue cuando ya estaba muerta.

Luego huyeron y para ello presuntamente los tres menores robaron el vehículo de la fallecida, un Renault Megane gris. Uno de ellos ya tenía antecedentes por robo de coche y había conducido vehículos antes, aunque por su edad no puede tener carné. De hecho el domingo por la noche se dio un aviso a la policía y a la Guardia Civil de que se buscaba el Megane gris (indicando su matrícula) y que en el interior viajaban dos chicos y una chica. Fue la Benemérita la que halló el coche a las 22.30 horas del domingo cuando había sufrido un accidente a la altura de Torremayor, a diez kilómetros de Mérida, pero no había rastro de los menores en el lugar del siniestro.

El tercer delito, contra la seguridad vial, se les imputa por llevar este vehículo sin carné. Ninguno de los tres puede tenerlo al ser menores de 18 años.

No fue el primer robo

El robo relacionado con la muerte de Belén Crespo no fue el único que sufrió esta educadora social. Alicia Fernández, amiga de la víctima, declaró ayer que la última vez que estuvo que ella fue el martes, y ella le contó que le habrían robado las llaves del piso tutelado, las tarjetas y la cartera, y «se imaginaba que eran los menores, que entonces estaban desaparecidos».

Según Fernández, Belén también le comentó que «uno de ellos tenía muchos delitos» y que fue ella quien denunció su desaparición. «El domingo entró a trabajar a las ocho de la tarde y mira lo que le pasó. La dejaron sola con cuatro personas, cuando tendría que haber estado acompañada», lamentó ayer la amiga de la fallecida, visiblemente emocionada.

Además, Alicia contó que ella misma le advirtió a Belén «que tuviera mucho cuidado», pero Belén, comprometida con su trabajo, «no le tenía miedo a nada».

Los trabajadores del Marcelo Nessi, donde están ingresados los presuntos responsables del crimen, también se pronunciaron ayer. Varios se reunieron ante las puertas del chalé donde tuvo lugar el crimen. Criticaron que Belén Cortés desarrollase su labor de cuidadora sin contar con el refuerzo de un vigilante de seguridad. Pidieron además que se cambie el protocolo y los menores que deben cumplir medidas judiciales, como es el caso de los dos varones detenidos, primero ingresen en el centro Marcelo Nessi. Que sea en este lugar donde sean evaluados por especialistas, y si cumplen los requisitos y demuestran buen comportamiento, luego se les derive a un hogar supervisado.

La tónica general es la incomprensión porque los menores, a pesar de haberse fugado y haber cometido delitos en su huida (lo investiga actualmente la policía), fueron devueltos a la vivienda tutelada.

Una de las trabajadoras concentradas ayer ante el chalé de la Urbanización Guadiana era María José Durán, que mostró su pésame a la familia de la fallecida. Es vigilante de seguridad en el Marcelo Nessi y lleva un año de baja. «No quiero imaginar lo que ha pasado esta criatura aquí sola, con un chico al que había denunciado anteriormente».

Consternada por lo ocurrido, la mujer habló de su experiencia profesional. «Sé lo que es proteger a las educadoras sociales, a las cuidadoras, a la psicóloga..., y hasta los propios internos. Y no puedo imaginar lo que sintió ella sin un vigilante que la protegiera. No es justo».

La trabajadora, según publica 'Hoy', reclamó personal de seguridad para los pisos tutelados y relató algunas de las agresiones que sufren los profesionales que trabajan en Extremadura con menores condenados por delinquir, como el ataque a un compañero al que le rompieron una pierna. «Llevo un año de baja psicológica porque aquello ya me supera. Siempre lo he dicho, hasta que no saliera alguien con los pies por delante del Marcelo Nessi, no iban a cambiar las cosas; y al final ha ocurrido donde no había ningún tipo de vigilancia».