Meta, condenada a pagar 479 millones de euros a los periódicos españoles por competencia desleal La resolución estima parcialmente la demanda interpuesta por la prensa digital española, que consideraba que la publicidad comportamental que hace Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos

José A. González Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:23 | Actualizado 10:50h.

La resolución aún no es firme, pero puede marcar un precedente relevante en el sector publicitario español -y también el europeo que tiene varios procesos judiciales en marcha contra el conglomerado empresarial de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Este jueves, el magistrado Teodoro Ladrón, titular del juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, ha condenado a Meta -la matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp, a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en AMI (Asociación de Medios de Información) -entre ellas los medios del grupo Vocento- por haber obtenido una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

«El tratamiento ilícito de esta enorme cantidad de datos personales supuso para Meta una ventaja competitiva que la prensa digital española no podía igualar», argumenta el juez en la sentencia de 59 páginas, que puede ser recurrida por la tecnológica estadounidense. En su razonamiento, el magistrado estima parcialmente la demanda de los medios españoles destacando el «tratamiento ilícito» de una enorme cantidad de datos personales recopilados -especialmente- a través de Facebook e Instagram y «de otras páginas de internet por las que navegaban los usuarios» que supuso a la firma de Zuckerberg una ventaja competitiva que la prensa digital española no podía igualar.

La sentencia se fundamenta en el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes, en este caso, mediante la infracción del RGPD. Este fue el núcleo central sobre el que ha versado el procedimiento judicial que tuvo el 1 y el 2 de octubre como días claves. El caso de los medios españoles contra Meta se remonta a diciembre de 2023 con la presentación de la demanda, que ahora se traduce con una primera victoria, aunque provisional, para la prensa del país.

Durante todo el proceso, los medios han sostenido que la tecnológica estadounidense ha incumplido «sistemáticamente» el RGPD, que establece la obligación de obtener el consentimiento expreso de los usuarios para tratar sus datos con fines publicitarios y segmentarlos con el fin de lanzar anuncios personalizados. «En noviembre de 2023 la propia compañía admitió que no pedía el consentimiento», recordó Nicolás González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal y abogado de AMI, en la audiencia previa celebrada en noviembre del año pasado. «Todos los datos que recopilamos se obtienen con consentimiento de los usuarios», replicó Cecilia Álvarez-Rivera, directora de Política de Privacidad en Europa de Facebook, durante la vista.

Ahora el juez señala que la compañía en mayo de 2018 cambió la base legal del consentimiento del usuario a la necesidad de ejecución del contrato. Según el magistrado, citando el reglamento comunitario, la base legal es lo que permite tratar los datos personales de los usuarios de Facebook e Instagram de forma lícita. «Si la base legal es inadecuada, deviene ilícito el tratamiento de los datos personales de los usuarios para realizar publicidad», explica. Además, el titular del juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid recuerda que Meta fue sancionada por este motivo por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en diciembre de 2022. Y recalca: «si hubieran mantenido el consentimiento del usuario, esta demanda no podría prosperar».

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información