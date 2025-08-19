BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

La delegación del Gobierno en Cataluña ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 17:45

Un turista catalán ha muerto en un accidente de submarinismo en Bali (Indonesia), según ha informado la delegación del Gobierno en Cataluña en un comunicado este martes.

La delegación ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle y que la cónsul en Yakarta se está desplazando al lugar de los hechos para la correspondiente identificación y posterior repatriación del cuerpo en consonancia con la legislación de Indonesia.

Según ha informado 'The Bali Times', el suceso tuvo lugar el domingo cuando el turista, de 37 años, sufrió un desmayo por una falta de oxígeno mientras buceaba a «demasiada profundidad» tras unirse a tres ciudadanos locales para practicar pesca submarina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
  2. 2 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un aparatoso accidente en Burgos
  3. 3 Agreden al teniente de alcalde de Roa durante las fiestas patronales
  4. 4 Los Bomberos de Burgos envían efectivos para luchar contra los incendios en Guardo
  5. 5 Herida una mujer de 70 años en un accidente en la Plaza de Toros de Aranda
  6. 6 Convocan en Burgos dos concentraciones para denunciar la gestión de la Junta en los incendios
  7. 7 Detenido un joven fugado de un centro de menores tras robar una taquilla en las piscinas de Burgos
  8. 8 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  9. 9 Herida una mujer tras colisionar con un camión en Burgos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 18 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali