BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fuerteventura. PIXABAY

Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Los hechos se han producido sobre las 03.00 horas, en la Avenida Saldar

EP

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:46

Un menor de 13 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras sufrir una caída con un patinete en Pájara, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 03.00 horas, en la Avenida Saldar del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el niño estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron las maniobras de reanimación básicas y avanzadas, pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar su muerte.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron las diligencias correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un ciclista en Burgos tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza
  2. 2 Tractores en acción en la Vuelta a Burgos: el autobús del Education First se atasca antes de la salida
  3. 3 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en el norte de la provincia de Burgos
  4. 4 El mapa de las piscinas en Burgos: en cuatro años se han construido más de 125
  5. 5 Estos son los cortes de tráfico que la Vuelta Ciclista provocará en Burgos este jueves
  6. 6 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  7. 7 Cuenta atrás para un San Pablo Burgos renovado que sueña en grande en su regreso a la ACB
  8. 8 Avanza la adquisición de parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 6 de agosto
  10. 10 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura