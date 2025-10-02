BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El obispo García Magán en una rueda de prensa. EP

Los obispos defienden que el «síndrome post aborto» existe

La Conferencia Episcopal apoya la medida del Ayuntamiento de Madrid para informar sobre este supuesto riesgo para la salud de las mujeres que interrumpen su embarazo

A. Azpiroz

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:15

Comenta

la Conferencia Episcopal Española apoya sin fisuras la medida del Ayuntamiento de Madrid -impulsada por PP y Vox- para que las mujeres que soliciten la interrupción de su embarazo sean informadas sobre el riesgo para su salud que supone el síndrome post aborto. Según defiende la formación de Santiago Abascal se traduce en una larga lista de dolencias como «depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado».

Los obispos respaldan la existencia de este supuesto mal, pese a que no está acreditado médicamente. El propio alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, reconoció este jueves que el síndrome post aborto «no es una categoría científica reconocida» y añadió que no será obligatorio recibir la información, lo que contradice la postura de Vox.

«En cuanto al síndrome post-aborto, que hay ese debate, le puedo asegurar que todas las iniciativas que hay en ámbito de Iglesia de apoyo a las mujeres que han abortado confirman que, ciertamente, eso existe. Y, bueno, pues, personalmente, tengo la experiencia y conozco un caso cercano donde hubo un aborto y esa madre lo pasó muy mal», justificó el portavoz de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo
  2. 2 El popular programa de televisión que se ha grabado en las calles de Burgos
  3. 3 Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo
  4. 4 La hamburguesa de Burgos que busca conquistar Castilla y León
  5. 5 Buscan a los autores de un espectacular robo con alunizaje en una perfumería de Aranda
  6. 6 Burgos refuerza el control sobre los patinetes eléctricos ante el aumento de accidentes e infracciones
  7. 7 La falta de lluvias pone en jaque a la campaña micológica en Burgos
  8. 8 Pillan in fraganti a una pareja robando prendas de una mercería en pleno centro de Aranda
  9. 9 La red de calor de Gamonal comenzará su despliegue antes de que acabe el año
  10. 10 Las legumbres y hortalizas perdidas de Burgos: así revive una asociación las variedades agrícolas en peligro de extinción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Los obispos defienden que el «síndrome post aborto» existe

Los obispos defienden que el «síndrome post aborto» existe