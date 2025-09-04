BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotografía facilitada por el engtorno de la familia de Matilde Muñoz Efe

La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado hasta cuatro veces

El médico forense ha realizado este jueves la autopsia, aunque todavía no han trascendido los detalles

S. V.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:33

La Policía de Indonesia ha emitido este jueves, 4 de septiembre, un comunicado en el que ofrece nuevos detalles sobre el presunto asesinato de Matilde Muñoz, una ferrolana de 72 años que desapareció en la isla de Lombok a principios de julio. Según refleja el documento, el cuerpo de la española fue trasladado de sitio hasta en cuatro ocasiones antes de que fuese hallado el sábado, 31 de agosto, en una playa.

El texto redactado por los agentes expone que, según los testimonios ofrecidos por los sospechosos del presunto homicidio, el cuerpo de Muñoz fue trasladado, en primer lugar, desde el bungaló en el que se alojaba, en el hotel Bumi Aditya, al cuarto del generador del establecimiento. Allí, permaneció cuatro días.

El segundo de los traslados llevó a Muñoz hasta una parte trasera del hotel, aunque la Policía del país no ha concretado cuánto tiempo permaneció allí. Ya fue en agosto cuando se llevaron el cadáver a una parcela que se encontraba fuera del hotel hasta que, el 24 de agosto, «los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa».

La autopsia a Muñoz ya ha sido realizada, tras varios retrasos por falta de personal médico que pudiese hacerla, aunque todavía no han trascendido detalles sobre la misma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos
  2. 2 Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros
  3. 3 Dos detenidos por robar 10.000 euros en cosméticos de camiones estacionados en Burgos
  4. 4 Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda
  5. 5 Aumenta la inversión para operaciones de cambio de género con siete servicios contratados en Burgos
  6. 6 La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 3 de septiembre
  8. 8 El Burgos CF buscará un lateral derecho si Arroyo sale traspasado al Rubin Kazan
  9. 9 Un pasaje para recordar la historia de una emisora de radio burgalesa
  10. 10 18 millones de euros para un nuevo regadío en Burgos que transformará 850 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado hasta cuatro veces

La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado hasta cuatro veces