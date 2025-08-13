BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La salida será a las 20:30 desde Agés y finalizará en Santovenia de Oca. Fotos Cruz Roja

El próximo 21 de agosto se celebra la Marcha Nocturna Solidaria de Agés a Santovenia de Oca

Las personas que deseen participar en este marcha a favor de Cruz Roja podrán hacerlo donando material escolar que se destinará a los colectivos más vulnerables

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:33

El próximo jueves, 21 de agosto, por quinto año consecutivo, tendrá lugar la Marcha Nocturna Solidaria entre los municipios de Agés y Santovenia de Oca a favor de Cruz Roja. La salida será a las 20:30 desde Agés y finalizará en Santovenia de Oca y podrán participar gente de todas las edades en este recorrido de apenas 6,5 kilómetros.

Todo aquel que desee participar podrá hacerlo donando todo tipo de material escolar como pinturas, rotuladores, pegamento, gomas de borrar, juegos de reglas, etc, que posteriormente será entregado a Cruz Roja para ayudar a las personas y colectivos más vulnerables que se atienden Cruz Roja Burgos. El material que se done se recogerá en el lugar de salida (Agés) a partir de las 18:30 hasta las 20:30 y de igual manera en Santovenia de Oca.

Participantes en una edición anterior de la marcha.

Al igual que otros años, la salida será desde el Teleclub de Agés que se dirigirá a Santovenia de Oca donde todo el que participe será recompensado con una cena hecha por voluntarios con productos de la tierra como huevos, morcilla y chorizo. Posteriormente, partirán de nuevo a Agés y disfrutarán de un chocolate con bizcochos para recuperar fuerzas.

Las personas interesadas en participar podrán hacerlo enviando un WhatsApp con su nombre al teléfono 696 762 807 o al 665 017 729. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de agosto.

En la Marcha Nocturna Solidaria colaboran: Asociación Cultural Nuestra Señora del Rebollo de Agés, Peña Nuestra Señora de la Merced de Santovenia de Oca, Junta Vecinal de Agés, Junta Vecinal de Santovenia de Oca, Morcillas Rioseras Gourmet, Florbú, Ibeas Panes, Pair S.L, La Taberna de Agés, Vut Malorum Agés, La Rústica, Fagus Albergue, Albergue Santovenia de Oca.

