El proyecto de voluntariado UBU-Bangalore celebra su 20 aniversario Durante la Semana Solidaria de la Universidad de Burgos, que se celebrará del 20 al 24 de octubre, se dará a conocer la experiencia de esta iniciativa

Jueves, 16 de octubre 2025

En verano de 2004 comenzó en Puyo (Ecuador) una aventura que en el año 2007 se trasladó a India y acercaría Burgos y Bangalore en una relación de amistad, cooperación y solidaridad que se mantiene hasta hoy. Nacía el proyecto UBU-Bangalore.

Este verano, y veinte ediciones después, Alicia Tulsi Diez Ortega, David Lezcano Avendaño, Lucía Toyos Gómez y Lucas Herrero Mariscal, estudiantes de los Grados en Educación Infantil, Primaria y Enfermería participaron en el proyecto acompañados de su coordinador, Jesús María Álvarez Martínez, sacerdote y profesor en la UBU. Saray Manero López, antigua alumna de la Universidad y actual miembro del equipo de coordinación, también se sumó al grupo por unos días.

Durante la estancia en el NEST, uno de los proyectos de acogida de menores de la ONG FidesIndia Society, dirigido por los misioneros Abey Anthony y Thomas Thekkekarote, el equipo llevó a cabo un amplio programa de actividades con los niños y niñas allí acogidos, y los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de la región y participar en otros proyectos de desarrollo rural promovidos por esta organización, que pertenece a los misioneros de San Francisco de Sales. El equipo también visitó un centro universitario y varios colegios de la ciudad y del Estado de Karnataka, donde mantuvieron encuentros con los alumnos para compartir experiencias e interactuar con ellos.

Próximamente, en la Semana Solidaria de la UBU, que se celebrará en la Universidad del 20 al 24 de octubre, se dará a conocer la experiencia de este proyecto, que está organizado por la Pastoral Universitaria y la Asociación Limes DP y cuenta con el apoyo del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad.