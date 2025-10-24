Burgos refuerza la prevención y el acompañamiento a pacientes con daño cerebral adquirido a través de las farmacias Las boticas se convertirán en puntos de información sobre el DCA, ofreciendo folletos, charlas y asesoramiento para concienciar a la población general sobre sus causas, síntomas y secuelas

BURGOSconecta Burgos Viernes, 24 de octubre 2025, 13:40 Comenta Compartir

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos y ASPAYM CyL han firmado un convenio de colaboración para dar apoyo a las personas con daño cerebral adquirido (DCA) y a sus familiares en la provincia.

A través de este convenio de colaboración, entre otras aspectos, se recoge la elaboración y difusión de informes, folletos, etc. destinados a farmacéuticos, con lo que se pretende fomentar y visibilizar los aspectos fundamentales del daño cerebral, con la referencia de los farmacéuticos como profesionales sanitarios más cercanos y accesibles. En concreto la primera acción será distribuir en las farmacias folletos informativos sobre la prevención y actuación en caso de un ictus cuyo día se celebra el 29 de octubre.

Esta colaboración se traduce en que las farmacias se convertirán en puntos de información sobre el DCA, ofreciendo folletos, charlas y asesoramiento para concienciar a la población general sobre las causas, los síntomas y las secuelas del DCA. Especialmente se va a trabajar en la prevención del Ictus, accidente vascular que genera un DCA, teniendo en cuenta que el 90% de ellos, son prevenibles. También se busca apoya a pacientes y familias, para ellos se establecen canales de comunicación para derivar a los afectados y sus familias a ASPAYM Castilla y León y otros servicios de apoyo. Del mismo modo, se facilitará la coordinación con otros profesionales sanitarios para seguimiento de los pacientes y, por último se organizará actividades de integración social y se promoverán hábitos de vida saludables en el entorno de la farmacia.

En palabras del Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, Rodrigo Moral la farmacia «es un espacio de salud cercano de confianza, esta colaboración nos permite ir más allá de la dispensación de medicamentos y convertirnos en un verdadero agente sanitario de apoyo para las personas que han sufrido un DCA y a sus familiares, facilitando su integración en la sociedad y mejorando su calidad de vida».

Por su parte, el coordinador de ASPAYM Castilla y León en Burgos, destaca la importancia de la firma de este convenio y «el apoyo de la farmacia es fundamental para que las personas con DCA y sus familias se sientan acompañadas en su día a día y dispongan de toda la información necesaria. Esta alianza nos permitirá llegar a más personas a través de las farmacias, establecimientos sanitarios cercanos, accesibles y ofrecerles el apoyo que necesitan de su farmacéutico».

Por otro lado, este convenio permitirá dar a conocer ASPAYM Castilla y León y todos los servicios y recursos que ofrece a los pacientes y familiares, a través de la información que ofrecerán desde farmacias, difundiendo así el trabajo de esta asociación referente en el ámbito de la discapacidad y el daño cerebral.

El daño cerebral adquirido, resultado de lesiones como un ictus o un traumatismo craneoencefálico, afecta a un número creciente de personas, y la farmacia juega un papel crucial en la detección temprana, la adherencia al tratamiento y el acompañamiento a los pacientes y sus familias.