Un especialista del HUBU, segundo accésit del Premio Sanitas MIR 2025

Didier Sánchez Ospina, especialista en Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Burgos, ha recibido el segundo accésit de los Premios Sanitas MIR 2025, unos galardones, que celebran este año su 29ª edición, y en los que se destacan la calidad y la dedicación de los médicos internos residentes en el ámbito formativo y profesional de España.

Formado en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, el Dr. Sánchez cuenta con múltiples publicaciones científicas y logró una mención cum laude en su tesis doctoral: 'Toxinas Urémicas Unidas a Proteínas en Hemodiálisis. Estrategias de depuración: Función Renal Residual y Desplazadores'.

El ganador de la convocatoria ha sido el Doctor Miguel Mansilla Polo, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, que obtuvo la calificación cum laude y mención internacional en su tesis doctoral: 'Incidencia y Caracterización del Cáncer Cutáneo en Receptores de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos. Además, ha realizado los másteres en Dermatología Clínica, Dermatología Pediátrica y Metodología de la Investigación, así como estancias formativas en hospitales de Sidney (Australia) y Maringá (Brasil). Ha participado en numerosas publicaciones científicas y congresos, y ha sido reconocido con varios premios a la mejor comunicación en formato póster y comunicación oral.

«En Fundación Sanitas, la apuesta por la excelencia asistencial es uno de los pilares que guía el trabajo diario. España cuenta con un sistema sanitario de referencia, y reconocer el talento y la trayectoria de sus mejores médicos y enfermeras especialistas es nuestra manera de poner en valor su dedicación y compromiso con la sociedad», ha señalado Iñaki Peralta, presidente de Fundación Sanitas.

El jurado ha estado compuesto por especialistas en Medicina y Enfermería, además de un miembro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Para la valoración se han tenido en cuenta factores como los títulos académicos, las publicaciones científicas, los premios y el doctorado. Un año más, la valoración del tutor ha tenido un peso decisivo en la decisión final.

En esta edición se han presentado 95 candidaturas MIR de 69 centros de formación, procedentes de 31 especialidades médicas. Además, se han recibido 80 candidaturas EIR de 67 centros, correspondientes a seis especialidades de Enfermería.