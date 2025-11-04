La obesidad cuesta 130.000 millones al año, la mitad de la factura de las pensiones Es el primer cálculo en España del gasto sanitario, laboral, social, en dependencia y en años de vida perdidos generado por las complicaciones que provoca esta enfermedad

Todos los especialistas médicos coinciden en que la obesidad, una enfermedad en aumento en la mayor parte de los países desarrollados, es uno de los más grandes problemas de salud que afronta España. Casi seis de cada diez españoles tiene un peso superior al recomendado, pero un 15% de la población, uno de cada siete ciudadanos, son obesos. Tienen un sobrepeso excesivo que, de mantenerse en el tiempo, será un factor de riesgo seguro para desencadenar múltiples enfermedades tanto físicas como mentales, discapacidad, limitaciones sociales y reducción de la esperanza de vida, entre otras graves consecuencias.

Hasta ahora los estudios sobre los costes generados por esta enfermedad se habían centrado en los gastos sanitarios directos, que se estimaban en no menos de 2.000 millones anuales. Ahora un grupo de expertos en economía de la salud, de profesionales sanitarios y de pacientes, coordinados por la Fundación Weber y la farmacéutica Lilly, han decidido sacar a la luz el coste oculto de la obesidad en España, la suma de todos los gastos socioeconómicos que generan cada año solo las 18 principales complicaciones de salud más comunes desencadenadas por el peso excesivo.

Entre estas dolencias conectadas y frecuentes están los ictus, infartos, diabetes, hipertensión, hígado grado, pero también la ansiedad, depresión, asma, enfermedad renal crónica, patologías del sueño o osteoartritis (desgaste de las articulaciones). La asociación nacional de estos pacientes indica, a modo de ejemplo, que tres de cada cuatro obesos tiene problemas de movilidad y que los problemas psicológicos derivados de la enfermedad alcanzan al 96%.

El resultado de la estimación es un cifra impresionante. Calculan que la suma del gasto sanitario, en dependencia, en bajas e incapacidades, en reducciones de la productividad y en años de vida perdidos, entre otros, causado por esta enfermedad en España alcanzará en 2025 los 130.780 millones de euros. O lo que es lo mismo, es la cantidad equivalente al 8% del PIB español o más de la mitad de la enorme factura anual de las pensiones. Si al coste de la obesidad se le sumase el gasto total que genera en España el sobrepeso, que afecta al 55% de la población, la cuenta ascendería hasta los 292.363 millones de euros, tanto como el 18% del PIB español.

Los expertos estiman que un plan integral que lograse una bajada de peso del 5% al 10% en estos pacientes supondría un ahorro de 20.000 millones

Esta enorme cifra, dicen los investigadores, sería el coste de la inacción. Por eso, la segunda parte del trabajo ha sido calcular qué ahorros para el erario público y la sociedad española supondrá colocar a la obesidad como una prioridad sanitaria y social y poner en marcha un plan integral de reducción de la obesidad, con estrategias preventivas y terapéuticas, que automáticamente bajaría la frecuencia de padecer las 18 grandes patologías citadas y sus gastos socioeconómicos asociados.

Las estimaciones de los expertos es que poner en marcha unas políticas y estrategias que permitiesen bajar entre un 5% y un 10% del peso de los obesos españoles supondría un ahorro anual para el país y los ciudadanos de 20.000 millones y de tres veces más, sobre 68.000 millones, la mitad del gasto estimado de la enfermedad, si lo que se consiguiese es una pérdida de peso media de entre 20% y el 25%. Pero el beneficio todavía sería mayor a medio plazo, con la recogida de los resultados del mismo plan de acción en 2030. Calculan que el ahorro con la reducción de peso más modesta sería en ese ejercicio de 25.000 millones y de 84.000 millones si se alcanza el objetivo más ambicioso.

A estos ahorros habría que sumar según los expertos otros 7.353 millones anuales, que es la cuantificación de las mejoras en la calidad de vida que lograrían los obesos españoles solo con alcanzar el objetivo más modesto, derivadas de su mayor participación en actividades que hoy no realizan por su peso excesivo. Si se lograse el objetivo más ambicioso, esta ahorro adicional en calidad de vida sería del doble.

De estos escenarios de ahorro en la factura anual de la obesidad en España, sobre cuatro de cada diez euros se lograrían gracias al descenso de la frecuencia y gravedad de padecer patologías y complicaciones cardiovasculares, sobre una cuarta parte la aportaría la minoración de las enfermedades de tipo metabólico (como la diabetes) y el tercio restante lo aportaría la menor prevalencia o intensidad de los problemas psicológicos, respiratorios y de sueño y de las dolencias limitadoras del movimiento.

