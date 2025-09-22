Sanidad prevé empezar a regalar preservativos a los jóvenes antes de final de año El programa busca frenar la avalancha de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los positivos en VIH

Alfonso Torices Madrid Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:22 | Actualizado 16:31h.

La ministra de Sanidad espera poder tener en marcha antes de que termine el año el programa que regalará preservativos a los adolescentes y jóvenes españoles. El objetivo de la campaña es contribuir a frenar la avalancha de enfermedades venéreas que sufre España, la todavía demasiado alta cantidad de nuevos positivos en VIH y los embarazos no deseados.

Mónica García no dio hoy detalle alguno sobre las características del programa, pero hace un año y medio, cuando lo anunció por primera vez en el Senado, indicó que se trataba de la entrega gratuita de condones a chicos de 16 a 22 años. Los responsables de Sanidad prometieron que dedicarían 10 millones de euros a poner en marcha la campaña. Justificaron la elección de la franja de edad por ser la que tiene menor poder adquisitivo (la mayoría de estos chicos y chicas aún estudian), por lo que el precio de los condones sí que puede ser un elemento que disuada del uso habitual, y también porque son las edades en que más han crecido las infecciones sexuales.

Los mismos responsables de Sanidad apuntaron el año pasado a que un posible sistema de distribución de los preservativos podría ser su entrega en farmacias, estableciendo un cupo temporal de condones vinculado a la tarjeta sanitaria, sin que tuviesen que intervenir en el reparto médicos u otros actores sociales o sanitarios. Una fórmula similar a como se repartieron mascarillas gratuitas durante la pandemia de coronavirus.

Cifras alarmantes

Si el proyecto termina por ver la luz, será un buen complemento de la campaña que en junio pasado lanzó el Ministerio de Sanidad para tratar de frenar las infecciones de transmisión sexual (ITS), que están disparadas en España y que tienen como grupo de edad con el mayor crecimiento de los contagios a los jóvenes, a los menores de 35 años.

El Instituto de Salud Carlos III ha constatado que las principales ITS, patologías que pueden tener consecuencias graves y duraderas si no se tratan a tiempo, están desbocadas desde hace una década, pero especialmente desde hace tres años.

Los contagios por gonococo han aumentado un 42,6% en solo dos ejercicios, las infecciones de sífilis han subido un 24% en el mismo período y la transmisión de clamidia lleva creciendo a una media del 20% anual desde 2016. Su incidencia se ha multiplicado por cuatro.

