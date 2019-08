Salvini insta al 'Open Arms' a que ponga rumbo a España El 'Open Arms' y Matteo Salvini. Ábalos asegura que el capitán del barco «no tiene capacidad jurídica» para pedir asilo para los menores EUROPA PRESS Roma/Madrid Martes, 13 agosto 2019, 13:25

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha instado este martes al barco de la ONG Open Arms a «navegar en dirección a España» y ha subrayado que seguirá trabajando para «evitar el desembarco» en Italia tanto de más de 500 migrantes y refugiados.

Salvini ha anunciado en Twitter su vuelta a la sede del Ministerio, tras una gira política por playas en la que ha defendido algunas de sus reformas, entre ellas la que implica multas de hasta un millón de euros para las ONG que entren en aguas italianas sin permiso. «Trabajando en el Ministerio esta mañana para evitar el desembarco de otros 500 inmigrantes a bordo de los barcos de dos ONG, una francesa y una española», ha dicho, en alusión al 'Open Arms' y al buque que gestionan Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée.

Según Salvini, «350 de ellos» tuvieron la posibilidad de desembarcar en Libia, un país que tanto la ONU como la Comisión Europea no consideran un puerto seguro. Para los restantes, «los visitados por el millonario Richard Gere», la doctrina del líder de la Liga pasa por «prohibir» la entrada en aguas italianas e invitar a Open Arms a «navegar en dirección a España».

«No me doy por vencido», ha proclamado el ministro, que ha advertido de una posible alianza entre su actual socio de Gobierno, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), y el opositor Partido Democrático (PD) para evitar la convocatoria de elecciones anticipadas en caso de que prospere la moción de censura presentada por la Liga. Una hipotética alianza entre el M5S y el PD -negada ya por ambos partidos- implicaría «volver a las 500.000 llegadas» atribuidas al Gobierno de Matteo Renzi, ha asegurado Salvini.

Asilo a los menores

El Ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalo, ha asegurado este martes que el capitán del 'Open Arms' no es competente para pedir asilo para los 31 menores que viajan a bordo del barco. La organización española presentó este lunes ante la embajada de España en Malta la solicitud de asilo para los menores. Ábalos ha explicado, sin embargo, que «el capitán del barco no tiene esa capacidad jurídica ni esa potestad, no le corresponde poder ejercer esa función».

«Entiendo que para mantener la cuestión viva pueda ser un elemento pero no tiene esa capacidad», ha insistido el ministro en funciones en una entrevista en Telecinco en la que ha descargado la responsabilidad sobre Italia y ha criticado la «frivolidad» de Salvini, tras plantear que el Gobierno español «se lleve a Formentera o Ibiza» a los migrantes del Open Arms. «España no tiene un barco privado haciendo salvamento en sus aguas porque está haciendo su función desde lo público y todos los puertos de España son seguros, pero en Italia no es así la cosa y ahora le corresponde a ellos y si nos tocase a nosotros lo haríamos», ha explicado Ávalos.

Ha recordado, asimismo, que desde Proactiva no se ha pedido hasta el momento que España les proporcione un puerto para desembarcar porque, según ha indicado, la actitud del Open Arms «ha sido poner en cuestión a Salvini para presionar al Gobierno de Italia, el problema es que tiene bandera española y quiere mirar hacia España.