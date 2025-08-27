BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tren de la línea AVE EP

Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras su interrupción por incendio

El incendio, próximo a la vía, obligó a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha).

EP

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:50

Adif ha restablecido la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras su interrupción durante algo más de una hora debido a un incendio próximo a las vías en el tramo entre la estación de Guadalajara Yebes y Brihuega, en la provincia de Guadalajara.

Según han informado Adif y Renfe en sus redes sociales, hay al menos dos trenes afectados que han tenido que retroceder hasta Brihuega.

Asimismo, dos trenes procedentes de Barcelona con destino a Madrid han sido detenidos en estaciones intermedias, acumulando retrasos por encima de los 60 minutos.

En sentido contrario, dos trenes con salida programada de Madrid hacia Barcelona no llegaron a salir de Atocha, por lo que permanecieron en la estación hasta el restablecimiento de la circulación.

La interrupción también ha afectado a otras rutas transversales, como la de Pamplona a Madrid, cuyo tren con salida de la capital navarra a las 15.08 horas se tuvo que detener en Calatayud, o el AVE de Barcelona o Sevilla, que se paró en Zaragoza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado un incendio en la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda que ha arrasado 10,25 hectáreas
  2. 2 Cancelan la instalación dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos
  3. 3 El brusco cambio de tiempo que prevé Aemet en Burgos: las temperaturas se desplomarán diez grados
  4. 4 El bar de una céntrica calle de Burgos que ha reabierto sus puertas
  5. 5 Adjudicada por 2,3 millones la actualización de un nuevo tramo de la A-12 en Burgos
  6. 6 Desde fugas de agua hasta excrementos humanos: los problemas del aparcamiento de la plaza Mayor de Burgos
  7. 7 De la Rosa dejará la Portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y su acta de concejal
  8. 8 Detenido en Burgos por perseguir a una menor amenazándola con un cuchillo
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 26 de agosto
  10. 10 Tres detenciones en dos meses: el aviso de un vecino frustra un nuevo robo en una frutería de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras su interrupción por incendio

Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras su interrupción por incendio