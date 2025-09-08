Tormentas muy fuertes y riesgo de inundaciones en el Aragón, Valencia y Baleares hasta el miércoles La AEMET advierte de lluvias torrenciales, granizo y rachas intensas de viento antes de una subida generalizada de temperaturas a partir del jueves

C. P. S. Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:16

Desde este lunes y hasta el miércoles se espera un tiempo inestable en el este peninsular, Pirineos y en Baleares y se producirán chubascos tormentosos que serán localmente muy fuertes que vendrán acompañados de granizo y rachas muy intensas de viento, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo, que señala que a partir del jueves se registrará una subida de temperaturas en todo el país.

Por días, este lunes habrá tiempo inestable en el tercio oriental, como consecuencia del paso de una vaguada, es decir, una especie de lengua de aire frío que circula por las capas altas de la troposfera. En el entorno de las vaguadas se crea una circulación de vientos que favorece la formación de nubes de tormenta. Además, estas nubes estarán alimentadas por la llegada de viento húmedo procedente del Mediterráneo, que está a unos 2ºC más cálido de lo normal en algunas partes de las costas.

De esta forma, Del Campo ha informado que a partir del mediodía se formarán chubascos que serán «muy fuertes» en los Pirineos, sur de Cataluña, Teruel, Tarragona, Castellón, sur de Valencia y norte de Alicante, con acumulados en una hora que podrán ser superiores a 30 o 40 litros por metro cuadrado (l/m2) y que podrán provocar algunas inundaciones o crecidas repentinas de cauces. En algunos casos las lluvias serán persistentes y se podrían acumular más de 60 u 80 l/m2 en 12 horas en estas zonas. Además los chubascos podrán estar acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento. También lloverá en las comunidades cantábricas, aunque «sin tanta intensidad».

En cuanto a las temperaturas, bajarán en el norte y este de la península y no variarán en el resto. Además se espera un ambiente fresco en el Cantábrico, donde apenas se alcanzarán los 18-20ºC, mientras que en puntos de Andalucía, como Córdoba o Málaga, se superarán los 35ºC, según ha avanzado Del Campo.

De cara al martes, se prevén condiciones muy adversas en Baleares, donde los chubascos podrían llegar a alcanzar intensidad torrencial más de 60 l/m2 en una hora y ser persistentes con acumulados superiores a 140 l/m2 en 12 horas. En este sentido, el portavoz ha advertido que hay que tener «mucha precaución» en el archipiélago, ya que se esperan ramblas y barrancos que podrán experimentar «fuertes aumentos» de caudal y «de forma repentina». Además, estos chubascos en Baleares podrán estar acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En el tercio oriental peninuslar continuarán durante la madrugada los chubascos del lunes y por la tarde podrán reactivarse las tormentas y ser localmente muy fuertes, además de estar acompañadas de granizo y viento intenso. Asimismo, habrá lluvias «más suaves» en el Cantábrico y las temperaturas bajarán, salvo en puntos del Cantábrico. Tan solo se alcanzarán los 30ºC en el Valle del Guadalquivir, Costa del Sol y en puntos de Andalucía Oriental.

En cuanto al miércoles, el portavoz prevé que continuará la inestabilidad en el archipiago Balear, con tormentas «muy fuertes» que también afectarán a Cataluña y a otros puntos del nordeste peninsular, sobre todo en la primera mitad del día. El temporal remitirá conforme avance la jornada, aunque por la tarde podrá formarse de nuevo alguna tormenta que localmente será intensa en Cataluña.

Por otro lado, un frente llegará a Galicia y dejará precipitaciones abundantes en el oeste de la comunidad que se extenderán al resto de las comunidades cantábricas, sin que se descarte algún chubasco en la meseta norte. Además, las temperaturas subirán en el Cantábrico y Mediterráneo con una madrugada que será fresca en el interior de la mitad norte. Algunas ciudades como Vitoria, Soria, Teruel o Burgos tendrán unas temperaturas mínimas de 7-9ºC. Por la tarde en puntos de Sevilla se podrá llegar a 34-35ºC.

A partir del jueves volverá el anticiclón, de forma que quedarán las precipitaciones restringidas al extremo norte peninsular y las temperaturas subirán. Así, el tercio norte se verá afectado por el paso de frentes con cielos nubosos y lluvias en Galicia y comunidades cantábricas.

Asimismo, las temperaturas subirán en todo el país y la tendencia a un ambiente más caluroso continuará en las jornadas siguientes, de forma que el viernes y de cara al fin de semana podrán superarse los 32-34ºC en zonas del centro y de la mitad sur e incluso los 36ºC en el Valle del Guadalquivir.

Por último, este lunes en Canarias se espera polvo en suspensión que va a dar lugar a Calima, con reducciones de visibilidad importantes y empeoramiento de la calidad del aire. Además hará calor y se superarán los 32ºC en puntos del sur de las islas. A partir del martes se retirará la Calima y las temperaturas bajarán, quedando en valores «normales» y con los vientos alisios que soplarán con intensidad en las zonas expuestas. Así continuará en los días siguientes aunque podrían subir de nuevo las temperaturas de cara al final de la semana, según ha explicado el portavoz de AEMET.