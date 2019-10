La Universidad Isabel I estrecha lazos con el Hibernia College de Irlanda a través del programa Erasmus+ Manuel Gil Mediavilla (primero por la derecha) durante su estancia docente en el Hibernia College de Irlanda. / BC El profesor Manuel Gil Mediavilla ha realizado una estancia docente en la institución académica irlandesa donde ha detallado las innovaciones docentes que lleva a cabo a la Universidad burgalesa en materia de enseñanza a distancia BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 21 octubre 2019, 12:25

El profesor de la Universidad Isabel I y director del Grado en Educación Primaria, Manuel Gil Mediavilla, ha realizado una estancia docente en el Hibernia College, institución universitaria irlandesa 'on line' situada dentro de las acciones de movilidades K107 para el profesorado de Educación Superior del Programa Erasmus+.

De manera paralela, ha llevado a cabo distintos encuentros con los departamentos de la institución socia en los que ha explicado las últimas innovaciones docentes desarrolladas por la Universidad Isabel I en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia, todo ello con el objetivo de establecer sinergias de colaboración entre las dos entidades.

Manuel Gil Mediavilla, también docente del máster en Diseño Tecnopedagógico (E-Learning) que ha desarrollado parte de sus investigaciones en las aplicaciones educativas de la tecnología, ha impartido una conferencia en la que ha explicado sus avances en esta especialidad relacionados directamente con las etapas educativas iniciales.

Mediavilla ha visitado las sedes de la Universidad en Dublin y Westport, y ha conocido las metodologías docentes de esta institución que se centra en la formación de los futuros docentes (Professional Master of Education in Primary Education y Professional Master of Education in Post-Primary Education) y que aplica una metodología mixta que combina la enseñanza a distancia con las prácticas presenciales.

Cabe destacar, entre las varias actividades realizadas durante la semana, la asistencia de Manuel Gil Mediavilla al coloquio 'Exploring teacher effectiveness', organizado por la institución receptora, en el que el secretario general de Educación de la República de Irlanda y varios representantes de diferentes universidades han reflexionado sobre la evaluación docente y la puesta en marcha de estrategias de innovación educativa efectivas.